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川普投案後恐會暫時關押在充滿暴力、馬桶不通的監獄

編譯盧炯燊、記者顏伶如／即時報導
富爾頓郡監獄內部破爛不堪，圖為今年5月一名律師提供的監獄舍房內部照片。(美聯社)
富爾頓郡監獄內部破爛不堪，圖為今年5月一名律師提供的監獄舍房內部照片。(美聯社)

喬治亞州大陪審團起訢前總統川普13宗罪，指其「19人犯罪集團」密謀操縱2020年喬州大選結果，所有被告須於25日前向亞特蘭大當局投案，他們可能被暫時關押在惡名遠播的富爾頓郡(Fulton)監獄內，再次讓人關注這所監獄的種種問題。

華盛頓郵報報導，這所監獄位於「賴斯街」(Rice Street)，於是就成了監獄的代名詞，它過度擁擠、充滿暴力、廁所大小便滿溢、空調故障等問題如同死結，直如另一個犯罪世界，治安官員稱這種環境為人道主義危機，上個月就發現一名全身臭蟲及蝨子的囚犯死亡。

目前「賴斯街」囚禁超過1100名犯人，是原來容量的120%，現有設施早已超負荷，一些囚犯甚至睡在地上。

負責監管該監獄的富爾頓郡警長拉巴特(Patrick Labat) 說，監獄沒有一處是完整的，都給人拆下來製成致命武器；當地媒體報導，今年迄今該監獄已有六名囚犯死亡。

這所監獄及管理由聯邦監督，1989年花了5000萬元增設床位6.5倍，但很快就被填滿，問題永遠沒有解決。

所有跡象表明，川普一干人等要前往「賴斯街」，極可能只是被登記的程序，包括體檢、採集指紋及拍入獄大頭照，不會在拘留室內過夜。

一般來說，遭起訴後但沒有立即被捕的被告(就如此次川普等19名被告)，通常會與地區檢察官辦公室協商保釋金以及其他釋放條款。

但新聞周刊(Newsweek)18日分析，之前三件訴訟川普在紐約、邁阿密、華府過堂都無保獲釋，由於喬州保釋州法較嚴，川普過堂是否也能無保獲釋，引起討論。

根據喬州保釋法規，川普要向喬州法院證明沒有威脅恫嚇證人的風險、沒有危害社區的風險，才能獲准無保獲釋。

川普過去曾經引發透過社群網站隔空威脅證人的言論，包括點名共和黨籍前任喬州副州長鄧肯(Geoff Duncan)不應該前往大陪審團面前作證。

另外，川普言行則被認為有煽動支持者之嫌。國家廣播公司(NBC)日前報導，起訴川普的喬州大陪審團成員姓名、地址、照片等個人資料，遭到川普支持者在網路公布。

新聞周刊分析，法律專家說，儘管喬州保釋法規嚴格，川普身為前任總統，遭控罪行受到高度矚目，不太可能過堂時被裁定收押。

被控干預喬大選案開庭時，川普和18名同案被告可能要到富爾頓郡監獄登記。(Gett...
被控干預喬大選案開庭時，川普和18名同案被告可能要到富爾頓郡監獄登記。(Getty Images)

川普 監獄 喬州

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