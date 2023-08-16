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CNN分析：川普親信喬州遭起訴面臨司法代價風險高

記者顏伶如／即時報導
川普在今年當中已遭四件犯罪起訴，罪名累計91項，在美國歷史創下空前紀錄。(美聯社)
川普在今年當中已遭四件犯罪起訴，罪名累計91項，在美國歷史創下空前紀錄。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)16日分析，前總統川普好大喜功的行事風格，執政期間讓原本沒機會接近層峰的趨炎附勢之輩，享受隨時拜訪橢圓形辦公室的特權；川普身邊親信捲入法律糾紛並不是頭一回，但喬治亞州案件最大不同在於，先前總能避開究責的川普，這次也在起訴之列，18名被告如履司法薄冰，恐將付出重大代價。

川普在今年當中已遭四件犯罪起訴，罪名累計91項，在美國歷史創下空前紀錄。

聯邦檢察官出身、911恐攻事件後被喻為「美國市長」(America's mayor)的前任川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，在喬州與川普同樣遭到13項罪名起訴。

諷刺的是，朱利安尼在喬州遭控罪嫌包括觸犯喬州敲詐勒索法，而朱利安尼1980年代擔任聯邦助理檢察官期間，就曾引用聯邦敲詐勒索法打擊黑道與犯罪組織。

朱利安尼15日接受WABC廣播電台訪問時說：「我還是那個對付黑道的朱利安尼。」他說，迫不及待要在喬州案件洗刷冤屈，「我們要打倒那些法西斯主義份子。」

CNN指出，川普與其他18名被告都適用「無罪推定原則」，18名被告到目前為止還沒有提出抗辯(pleas)，但接下來恐將陷入長達數月，甚至數年之久的審理過程，訴訟費用相當可觀，還要承受高度壓力，若被定罪則要坐牢，與先前在川普身邊吃相喝辣的風光日子形成對比。

報導指出，川普身邊人士遭到起訴的案例還有川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)、海湖莊園物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)。兩人涉嫌對聯邦調查人員隱瞞監視器影像，在聯邦特別檢察官「密件門」案中，雙雙被列為被告。

前任川普競選團隊總幹事馬納福(Paul Manafort)則因詐騙銀行、逃漏外國收入所得稅而被判處在聯邦監獄坐牢47個月。

卸任後成為一般公民的川普，如今不能再以官銜犒賞手下，但可能用贏得2024年大選之後將予特赦做為誘因。不過，根據憲法的中央地方分權架構，即使川普再次當選總統，也無權為喬州官司赦罪。

川普 喬州 喬治亞州

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