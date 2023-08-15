美日韓峰會將召開 3國外長認為是歷史性機會

國務卿布林肯(左起)、日本外務大臣林芳正韓及南韓外交部長朴振。(路透資料照)

美日韓領袖會議18日將在美國召開。美日韓3國外長今日先舉行了約一小時的視訊會議，一致同意這次美日韓峰會是3國合作的歷史性機會。

日本 外務省（外交部）今晚發布新聞稿表示，日本外務大臣林芳正、國務卿布林肯（Antony Blinken）、南韓外交部長朴振今晚舉行視訊會談。在會談一開始，林芳正首先就夏威夷州茂宜島野火導致重大災情一事，對美國人民及美國政府表達由衷的慰問之意，並盼災區早日重建。

今晚美日韓外相視訊會談，三位外長都認為以7月舉行的美日韓外相會談為首，對於美日韓3國合作的進展都表示歡迎。3位外長也一致認為，在當前環繞日美韓的安全保障環境趨於嚴峻之際，3國的合作不僅是對於北韓的因應，對於區域和國際社會的和平穩定，以及「自由開放的印度 太平洋」的實現而言將更為重要。

美日韓外長都認為，8月18日將舉行的美日韓峰會將是3國合作的歷史性機會。同時，為了讓美日韓峰會順利舉行，將持續密切合作協商。

美日韓峰會由拜登 總統主辦，將在華府近郊大衛營（Camp David）舉行。日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅將出席。

這是這3位領袖首度非出席國際會議，以獨立型態參與的3國峰會，這也是拜登2021年就任總統後，首度在大衛營招待外國領袖，希望藉機對外展現美、日、韓3國擁有很強的信賴關係。

美國駐日大使伊曼紐（Rahm Emanuel）本月10日接受媒體採訪時表示，這次美日韓3國峰會將確認今後每年舉辦，以加強合作推動「自由開放的印度太平洋」。三國峰會結束後將發表聯合聲明。

路透引述華府高級官員披露，這次的美日韓峰會將發表一項聯合聲明，內容包括強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，以及一連串科技和國防領域的聯合倡議。