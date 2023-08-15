我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

美日韓峰會將召開 3國外長認為是歷史性機會

中央社記者楊明珠東京15日專電
國務卿布林肯(左起)、日本外務大臣林芳正韓及南韓外交部長朴振。(路透資料照)
國務卿布林肯(左起)、日本外務大臣林芳正韓及南韓外交部長朴振。(路透資料照)

美日韓領袖會議18日將在美國召開。美日韓3國外長今日先舉行了約一小時的視訊會議，一致同意這次美日韓峰會是3國合作的歷史性機會。

日本外務省（外交部）今晚發布新聞稿表示，日本外務大臣林芳正、國務卿布林肯（Antony Blinken）、南韓外交部長朴振今晚舉行視訊會談。在會談一開始，林芳正首先就夏威夷州茂宜島野火導致重大災情一事，對美國人民及美國政府表達由衷的慰問之意，並盼災區早日重建。

今晚美日韓外相視訊會談，三位外長都認為以7月舉行的美日韓外相會談為首，對於美日韓3國合作的進展都表示歡迎。3位外長也一致認為，在當前環繞日美韓的安全保障環境趨於嚴峻之際，3國的合作不僅是對於北韓的因應，對於區域和國際社會的和平穩定，以及「自由開放的印度太平洋」的實現而言將更為重要。

美日韓外長都認為，8月18日將舉行的美日韓峰會將是3國合作的歷史性機會。同時，為了讓美日韓峰會順利舉行，將持續密切合作協商。

美日韓峰會由拜登總統主辦，將在華府近郊大衛營（Camp David）舉行。日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅將出席。

這是這3位領袖首度非出席國際會議，以獨立型態參與的3國峰會，這也是拜登2021年就任總統後，首度在大衛營招待外國領袖，希望藉機對外展現美、日、韓3國擁有很強的信賴關係。

美國駐日大使伊曼紐（Rahm Emanuel）本月10日接受媒體採訪時表示，這次美日韓3國峰會將確認今後每年舉辦，以加強合作推動「自由開放的印度太平洋」。三國峰會結束後將發表聯合聲明。

路透引述華府高級官員披露，這次的美日韓峰會將發表一項聯合聲明，內容包括強調維持台灣海峽和平穩定的重要性，以及一連串科技和國防領域的聯合倡議。

日本 拜登 印度

上一則

喬州大陪審團起訴川普 將拍大頭照 可能進展一次看

下一則

賴清德過境美符合一中政策 美籲北京勿藉機尋釁

延伸閱讀

喬州大陪審團起訴川普 將拍大頭照 可能進展一次看

喬州大陪審團起訴川普 將拍大頭照 可能進展一次看
川普遭起訴民調反攀升 狂撒募款訊息賺飽競選資金

川普遭起訴民調反攀升 狂撒募款訊息賺飽競選資金
夏威夷災情慘 拜登照常度假、避談野火挨轟

夏威夷災情慘 拜登照常度假、避談野火挨轟
紐時訪調 新州保守小鎮挺川者：起訴是政治戲碼 但憂難勝選

紐時訪調 新州保守小鎮挺川者：起訴是政治戲碼 但憂難勝選

熱門新聞

華資餐飲業者表示，如果大批中國遊客進來，他們肯定會想辦法增加人手。（記者楊青／攝影）

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

2023-08-11 05:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

2023-08-11 15:36
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再敲定增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中航班將增1倍 10/29起每周達48班次

2023-08-12 02:30
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20

增至36死 夏威夷茂宜島野火齊燒 居民跳海求生

2023-08-10 08:58
來自美墨邊境的無證移民，已讓麻薩諸塞州不堪重負，州長莫拉‧希利宣布進入緊急狀態。(路透)

逾2萬無證客尋求庇護 麻州進入緊急狀態

2023-08-10 11:14

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多