紐時：俄亥俄州修憲公投證明墮胎權可能改變選舉結果

過去百餘年來，俄亥俄州修改州憲表決門檻為簡單多數，這次公投提案則是改成60%的絕對多數。(美聯社)

原本只是修改州憲表決門檻的程序公投，由於牽動往後墮胎 權存廢的法案投票，俄亥俄州 8日舉行的選舉，成為全國矚目焦點。紐約時報分析，從俄亥俄州這次公投可以看出，墮胎議題影響力相當龐大，可能改變選舉結果，保障墮胎權更成了民主黨的催票新利器，2024年大選可以套用在其他決戰州。

過去百餘年來，俄亥俄州修改州憲表決門檻為簡單多數，這次公投提案則是改成60%的絕對多數。紐約時報報導，根據共和黨 官員對倡議人士談話以及策略備忘錄紀錄，共和黨眼看支持墮胎陣營打算今年11月提出修改州憲提案，在州法加入保障墮胎權的修正案，因此共和黨提案設法增加修憲的困難度。

美聯社預測，俄州修憲公投失敗。華盛頓郵報報導，根據8日晚間88%選票完成開票的統計結果，修憲門檻提案遭到56.5%選民反對，43.5%選民支持。俄州這場公投儼然成為墮胎權角力之爭，兩派人馬競爭激烈的場景，到了2024年大選將再次上演。

紐約時報報導，參加這次公投的選民非常踴躍，與俄州州長選舉或去年任何參院、眾院等全州選舉的投票相比，投票人數幾乎都多出一倍；透過墮胎權催票讓民主黨找到強而有力的政治利器，可以用在幾個決戰州例如密西根州、俄亥俄州、亞利桑納州，當地共和黨議員都在加緊腳步準備提出限縮墮胎權法案。

俄亥俄州個案能否成為全國趨勢的指標？有線電視新聞網(CNN)9日分析，以往在總統大選裡，俄亥俄州是攸關勝敗最重要的一州，過去幾次大選投票結果則傾向右派，前總統川普兩度在俄州勝出，共和黨也掌握州政府多數席次，8日公投結果則證明，儘管俄州政治傾向趨於保守，反墮胎的主張讓共和黨吃虧，墮胎權議題恐將成為共和黨在關鍵州的選舉遇到棘手挑戰。

CNN委託獨立民調機構SSRS進行的最新民調8日公布，結果顯示美國民眾對於保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)遭到最高法院推翻，不滿程度現在仍與一年前差不多，絕大多數受訪民眾表示，投票時會將候選人對墮胎權的看法列入考慮。