我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真假名都用過 婦人詐150萬疫情紓困貸款 將坐牢6年

俄亥俄州修憲公投證明 墮胎權可能改變選舉結果

紐時：俄亥俄州修憲公投證明墮胎權可能改變選舉結果

記者顏伶如／即時報導
過去百餘年來，俄亥俄州修改州憲表決門檻為簡單多數，這次公投提案則是改成60%的絕對多數。(美聯社)
過去百餘年來，俄亥俄州修改州憲表決門檻為簡單多數，這次公投提案則是改成60%的絕對多數。(美聯社)

原本只是修改州憲表決門檻的程序公投，由於牽動往後墮胎權存廢的法案投票，俄亥俄州8日舉行的選舉，成為全國矚目焦點。紐約時報分析，從俄亥俄州這次公投可以看出，墮胎議題影響力相當龐大，可能改變選舉結果，保障墮胎權更成了民主黨的催票新利器，2024年大選可以套用在其他決戰州。

過去百餘年來，俄亥俄州修改州憲表決門檻為簡單多數，這次公投提案則是改成60%的絕對多數。紐約時報報導，根據共和黨官員對倡議人士談話以及策略備忘錄紀錄，共和黨眼看支持墮胎陣營打算今年11月提出修改州憲提案，在州法加入保障墮胎權的修正案，因此共和黨提案設法增加修憲的困難度。

美聯社預測，俄州修憲公投失敗。華盛頓郵報報導，根據8日晚間88%選票完成開票的統計結果，修憲門檻提案遭到56.5%選民反對，43.5%選民支持。俄州這場公投儼然成為墮胎權角力之爭，兩派人馬競爭激烈的場景，到了2024年大選將再次上演。

紐約時報報導，參加這次公投的選民非常踴躍，與俄州州長選舉或去年任何參院、眾院等全州選舉的投票相比，投票人數幾乎都多出一倍；透過墮胎權催票讓民主黨找到強而有力的政治利器，可以用在幾個決戰州例如密西根州、俄亥俄州、亞利桑納州，當地共和黨議員都在加緊腳步準備提出限縮墮胎權法案。

俄亥俄州個案能否成為全國趨勢的指標？有線電視新聞網(CNN)9日分析，以往在總統大選裡，俄亥俄州是攸關勝敗最重要的一州，過去幾次大選投票結果則傾向右派，前總統川普兩度在俄州勝出，共和黨也掌握州政府多數席次，8日公投結果則證明，儘管俄州政治傾向趨於保守，反墮胎的主張讓共和黨吃虧，墮胎權議題恐將成為共和黨在關鍵州的選舉遇到棘手挑戰。

CNN委託獨立民調機構SSRS進行的最新民調8日公布，結果顯示美國民眾對於保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)遭到最高法院推翻，不滿程度現在仍與一年前差不多，絕大多數受訪民眾表示，投票時會將候選人對墮胎權的看法列入考慮。

俄亥俄州 墮胎 共和黨

上一則

駭客勒贖48個學區 白宮強化K-12網安

延伸閱讀

家族醜聞連環爆 衝擊拜登「愛家好男人」形象

家族醜聞連環爆 衝擊拜登「愛家好男人」形象
從政標榜「愛家好男人」 拜登家族醜聞考驗形象

從政標榜「愛家好男人」 拜登家族醜聞考驗形象
共和黨州長公然表態 德桑提斯：川普2020年當然選輸了

共和黨州長公然表態 德桑提斯：川普2020年當然選輸了
共和黨愛州造勢 總統初選參選人幾乎未提川普

共和黨愛州造勢 總統初選參選人幾乎未提川普

熱門新聞

加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24

超人氣

更多 >
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」
「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有

「奧本海默」這句爭議對白震撼全場 諾蘭坦言：劇本裡沒有
賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的

賓州汽車騰空撞入民宅2樓 警：駕駛是故意的
「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友

「踩著屍體往上爬」3星座：金牛自私鬼、這個星座出賣朋友