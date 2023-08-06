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美圍堵中國晶片 擬擴至成熟製程

編譯林奇賢／綜合外電
韓國時報報導，美國正考慮要求南韓晶片業者，避免在中國擴大生產成熟製程晶片。（路透）
韓國時報報導，美國正考慮要求南韓晶片業者，避免在中國擴大生產成熟製程晶片。（路透）

南韓媒體韓國時報引述華府知情人士的話報導，鑒於中國正積極搶攻成熟製程晶片，而這類晶片的用途又非常廣泛，美國正考慮施壓三星電子、SK海力士等南韓晶片業者，避免在中國擴大生產成熟製程晶片。

目前美國對中國實施的晶片出口管制令，主要聚焦於先進製程晶片與設備，但成熟製程晶片廣用於軍事、汽車、飛機、家用電器及醫療設備等各種領域，即便這類晶片若遭遇供應瓶頸，可能打擊先進經濟體的下游經濟活動，美國和歐盟決策官員仍坦承，對中國想主導全球成熟製程晶片產業的野心，反應太慢。

美國商務部長雷蒙多已說，中國想擴張成熟製程晶片，是個須與亞洲關鍵盟友合作解決的問題。

韓國時報引述華府知情人士指出，華府決策官員將採取適當措施，阻礙中國增產成熟製程晶片。知情人士說：「若中國主導全球先進製程晶片，像太陽能產業那樣，對美國與盟邦來說將是一場災難。如果中國控制這個市場，意味著美國將不得不倚賴以中國為源頭的供應鏈。」

另一名消息人士說，「美國正考慮要求三星、SK海力士限制在中國的成熟製程晶片增產行動」。

報導指出，三星電子西安廠的NAND Flash快產記憶體晶片產能占比達到四成，使用128層技術，屬於成熟製程。

晶片 華府 三星

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