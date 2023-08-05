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川普密件案法官曾犯審判程序錯誤 顯示經驗不足

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川普密件案法官曾犯審判程序錯誤 顯示經驗不足

中央社華盛頓5日綜合外電報導
佛羅里達州聯邦法官甘農（Aileen Cannon）。（路透）
佛羅里達州聯邦法官甘農（Aileen Cannon）。（路透）

據法律專家看法及庭審記錄，前總統川普涉嫌不當處理機密文件案的承審法官，6月在另一場審判一度犯了2項錯誤，其中一項侵犯被告憲法權利，可能使得訴訟程序無效。

路透社和富比世（Forbes）報導，佛羅里達州聯邦法官甘農（Aileen Cannon）6月這場審判中的被告，是來自阿拉巴馬州的斯皮爾曼（William Spearman），他被控剝削兒童及宣傳和散播兒童色情製品。

根據路透社見過的庭審記錄，甘農在挑選陪審團成員環節時，以法庭空間太小為由，拒絕讓民眾和被告家屬進入法庭，不顧被告辯護律師和檢察官的要求。

儘管美國法官在某些情況下有權關閉法庭，但被告的公開審判權受到美國憲法第6修正案保障。

當斯皮爾曼的律師告訴甘農，拒絕讓被告家屬進入法庭是違反了憲法第6修正案，甘農回應說：「好的，謝謝，你的異議被駁回。」

現年42歲的甘農曾任聯邦檢察官，2020年獲時任總統川普任命為聯邦法官。她在斯皮爾曼案的審判也一度略過候選陪審員團的宣誓環節，這是一道強制程序，候選陪審員必須宣誓在選任過程中所說的都是實話。

當甘農發現自己犯了這項錯誤，她被迫重新開始陪審員選任程序，此時她才允許被告家屬進入法庭。

不過，這些問題最終並未影響本案結果，因為在挑選陪審員程序重新開始前，斯皮爾曼的律師和檢察官在午餐休息期間達成了認罪協議。

加州聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）法學院教授史密斯（Stephen Smith）表示，甘農決定關閉法庭，犯下了「一項根本性的憲法錯誤」，「她完全忽視公開審判權，仿佛她不知道這項權利的存在」。

不過史密斯也注意到，甘農之後的確尋求糾正錯誤，她允許被告的母親與姊妹可以進入法庭，因為一些候選陪審員被剔除後，法庭內可多出空位。

前聯邦法官佛蓋爾（Jeremy Fogel）認為，甘農在6月這場審判的陪審團挑選環節犯下「2項頗為重大的錯誤」，但因為審判程序最後不需要繼續進行，難以評估這些錯誤的後果。

甘農沒有回覆數次置評請求。斯皮爾曼的聯邦公設辯護人柏利（Scott Berry）與司法部發言人都婉拒發表評論。

5名前聯邦法官受訪時都表示，甘農會犯下這些錯誤，很可能反映出她相對缺乏擔任法官的經驗，而法官在累積經驗後通常犯錯就會減少。

檢察官 川普 阿拉巴馬州

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