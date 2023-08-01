我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

紐時民調：拜登選情比一年前進步 現與川普勢均力敵

民主黨參議員梅南德茲遭收賄調查 妻子成關鍵人物

記者顏伶如／即時報導
民主黨籍新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)繼2017年收賄事件後，如今再度身陷收賄調查。(路透)
民主黨籍新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)繼2017年收賄事件後，如今再度身陷收賄調查。(路透)

參議院外交關係委員會主席、民主黨籍新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)2017年捲入收賄案件，但後來獲得法官裁定無效審判(mistrial)。梅南德斯如今再度身陷收賄調查，紐約時報1日報導，梅南德茲梅開二度妻子娜丁‧阿斯拉尼安(Nadine Arslanian)，成為聯邦調查人員鎖定關鍵。

紐約時報分析，梅南德茲正準備角逐參議員四連任，受賄調查結果可能牽動新澤西州與華府政壇的政治版圖。

2017年，梅南德茲遭控接受招待前往多明尼加，卻未依照規定向國會報備。這起官司後來因為陪審團懸而未決(hung jury)，被法官裁定無效審判，檢方則對梅南德茲撤銷起訴。

紐約時報報導，69歲的梅南德茲在不到十年的時間裡，再度面臨收賄的犯罪調查，曼哈頓聯邦檢察官還鎖定2020年與梅南德茲結婚的阿斯拉尼安。報導指出，知情人士透露，調查人員追查重點在於梅南德茲夫妻是否收受阿斯拉尼安友人餽贈的禮物，做為取得政治利益的交換條件。

報導指出，56歲的阿斯拉尼安過去幾十年來生活低調，雖然擁有紐約大學(New York University)法語及文化碩士，卻在新州過著相夫教子的日子。友人形容她擅長社交、聰明、對於流行時尚非常敏銳。

2005年離婚後，阿斯拉尼安財務狀況出現問題，房子遭到銀行贖回(foreclosure)。嫁給梅南德茲之後，她在2020年成立國際顧問公司，個人資產包括價值25萬元的黃金金塊。

根據梅南德茲競選財務申報，這回遭到聯邦調查之後，律師費開銷從今年1月以來累計已有29萬元。

報導指出，阿斯拉尼安友人、從事食品進口生意的埃及裔新州企業家哈納(Wael Hana)也是調查人員鎖定目標。聯邦檢察官與聯邦調查局(FBI)正在調查梅南德茲夫妻是否收受哈納公司贈送豪華轎車以及華府公寓。

哈納發言人今年稍早對媒體表示，哈納從事伊斯蘭教律法合法食物(halal)進口生意不曾獲得任何美國公職官員協助。

新澤西州 紐約時報 華府

上一則

全美新建屋多為「豪華公寓」 仍是租不起

延伸閱讀

紐時民調：拜登選情比一年前進步 現與川普勢均力敵

紐時民調：拜登選情比一年前進步 現與川普勢均力敵
聯邦SBA訪華埠 助力小商業者

聯邦SBA訪華埠 助力小商業者
新州臨時工保護法 8月5日生效 保證可獲基本工資

新州臨時工保護法 8月5日生效 保證可獲基本工資
新州逮捕18黑幫成員 1人在逃

新州逮捕18黑幫成員 1人在逃

熱門新聞

日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40
中國外交部長秦剛上任不到7個月就遭免職。美聯社

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

2023-07-25 16:08

超人氣

更多 >
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾
李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」
灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世