民主黨參議員梅南德茲遭收賄調查 妻子成關鍵人物

民主黨籍新澤西州聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)繼2017年收賄事件後，如今再度身陷收賄調查。(路透)

參議院外交關係委員會主席、民主黨籍新澤西州 聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)2017年捲入收賄案件，但後來獲得法官裁定無效審判(mistrial)。梅南德斯如今再度身陷收賄調查，紐約時報 1日報導，梅南德茲梅開二度妻子娜丁‧阿斯拉尼安(Nadine Arslanian)，成為聯邦調查人員鎖定關鍵。

紐約時報分析，梅南德茲正準備角逐參議員四連任，受賄調查結果可能牽動新澤西州與華府 政壇的政治版圖。

2017年，梅南德茲遭控接受招待前往多明尼加，卻未依照規定向國會報備。這起官司後來因為陪審團懸而未決(hung jury)，被法官裁定無效審判，檢方則對梅南德茲撤銷起訴。

紐約時報報導，69歲的梅南德茲在不到十年的時間裡，再度面臨收賄的犯罪調查，曼哈頓聯邦檢察官還鎖定2020年與梅南德茲結婚的阿斯拉尼安。報導指出，知情人士透露，調查人員追查重點在於梅南德茲夫妻是否收受阿斯拉尼安友人餽贈的禮物，做為取得政治利益的交換條件。

報導指出，56歲的阿斯拉尼安過去幾十年來生活低調，雖然擁有紐約大學(New York University)法語及文化碩士，卻在新州過著相夫教子的日子。友人形容她擅長社交、聰明、對於流行時尚非常敏銳。

2005年離婚後，阿斯拉尼安財務狀況出現問題，房子遭到銀行贖回(foreclosure)。嫁給梅南德茲之後，她在2020年成立國際顧問公司，個人資產包括價值25萬元的黃金金塊。

根據梅南德茲競選財務申報，這回遭到聯邦調查之後，律師費開銷從今年1月以來累計已有29萬元。

報導指出，阿斯拉尼安友人、從事食品進口生意的埃及裔新州企業家哈納(Wael Hana)也是調查人員鎖定目標。聯邦檢察官與聯邦調查局(FBI)正在調查梅南德茲夫妻是否收受哈納公司贈送豪華轎車以及華府公寓。

哈納發言人今年稍早對媒體表示，哈納從事伊斯蘭教律法合法食物(halal)進口生意不曾獲得任何美國公職官員協助。