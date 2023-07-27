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美義領袖聯合聲明：維護台海和平至關重要

中央社／華盛頓27日電
總統拜登（Joe Biden）27日在白宮與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）舉行雙邊會談，會後發表聯合聲明。（美聯社）
總統拜登（Joe Biden）27日在白宮與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）舉行雙邊會談，會後發表聯合聲明。（美聯社）

總統拜登（Joe Biden）今天在白宮與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）舉行雙邊會談，會後發表聯合聲明。聲明指出，維護台海和平穩定至關重要，有利於區域與全球安全與繁榮，兩人也承諾就中國帶來的機遇與挑戰加強磋商。

拜登今天在白宮與來訪的梅洛尼舉行雙邊會談。義大利是明年七大工業國集團（G7）的輪值主席國，烏克蘭戰爭以及近來傳出義大利考慮退出與中國的一帶一路協議，都讓這場會談備受關注。

兩人在會談後發表聯合聲明指出，將持續支持烏克蘭抵抗俄羅斯的非法侵略，並繼續向烏克蘭提供政治、軍事、財政與人道主義救援。兩人也對俄羅斯片面退出黑海穀物倡議（Black Sea Grain Initiative），以及俄羅斯對烏克蘭糧食儲存與運輸基礎設施的攻擊予以譴責。

在談到印太時，聲明指出，美國與義大利堅定致力於建設自由、開放、繁榮、包容與安全的印太區域，美國歡迎義大利增加在印太區域的涉入。雙方也重申維護台海和平穩定至關重要，有利於區域與全球安全與繁榮。美國與義大利還承諾就中華人民共和國帶來的機遇與挑戰，加強雙邊與多邊磋商。

兩人也談到地中海地區、非洲、西巴爾幹區域安全與非法移民，以及就氣候變遷、糧食、關鍵礦產、網路安全、自由公平貿易、太空合作、科技研發等議題交換意見，並承諾共同合作。

義大利 烏克蘭 俄羅斯

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