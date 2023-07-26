華郵：北京以海外華人作為實現地緣政治野心工具

「華盛頓郵報」一篇調查報導指出，北京 以海外華人 作為實現地緣政治野心的工具，恐影響東南亞穩定；其中，華人占大多數的新加坡 立場日益親中，備受關注。

華郵24日以「北京立場的回音在新加坡引起焦慮」（In Singapore, loud echoes of Beijing’s positions generate anxiety）為題報導，隨著北京加速致力成為全球強權，中國國家主席習近平已為海外華人社群闡明一個願景，期盼共同推進中國復興。

報導指出，北京利用這些社群作為實現中國地緣政治野心的工具；批評者認為，中國尋求納入其他國家公民來實現其願景，正在煽動忠誠度分化，恐影響東南亞地區的穩定。研究者指出，中國、台灣以外的華人，超過8成都在東南亞。

以華人為主的多種族國家且立場越來越親中的新加坡備受關注。皮尤研究中心（Pew Research Center）2022年針對19個國家的民調中，只有3國對中國及習近平的看法較為正面，其中包括新加坡。

歐亞集團基金會（Eurasia Group Foundation）6月發布的調查結果也顯示，新加坡、韓國及菲律賓之中，只有新加坡對中國的看法比對美國正面，不到一半的新加坡受訪者對美國持正面看法，56%對中國持正面看法。

新加坡外交部前常任祕書比拉哈里（Bilahari Kausikan）直言，如果很多新加坡華人接受習近平「中國夢」的願景，將摧毀星國多元種族社會的團結－這是新加坡成功發展的基石。「一旦被摧毀，就不能再恢復了」。

報導引述研究人員指出，北京視東南亞為發揮其影響力的關鍵區域，持續加強在此區域的公眾外交，並以華人為重要目標。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎分析，北京這般做法涉及兩方面，除了加強中國形象之外，也藉著創造「美國是危險、挑釁且造成不穩定」的觀感，限縮華府在東南亞的角色。

報導指出，新加坡政府越來越廣泛地關切中國影響力。今年2月，新加坡內政部兼律政部長尚穆根（K Shanmugam）在當地福建會館新春團拜致詞提及，像福建會館這樣的宗鄉組織能幫助新加坡人守護自己的價值觀，也能幫政府確保新加坡的政策只能由新加坡人自己決定。

另一方面，報導以新加坡華文大報「聯合早報」為例，指出該報內容已從反映新加坡在美中之間謹慎、中立的官方立場，轉為「日常性地呼應北京一些最刺耳的假話」，包括否認新疆存在人權受侵犯的證據、指稱香港及中國大陸的示威活動是受到「外來勢力」影響。

報導指出，這是華郵與澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）一起檢視聯合早報於2022年至2023年初刊登的逾700篇文章所得出的結論。

報導還指出，早報言論版刊出文章的作者中，至少有2名是中共黨員，但黨員身分未被註明；早報也和涉嫌侵犯維吾爾族人權而被美國政府制裁的中國企業商湯科技合作。另外，作為外媒，早報享有接觸中國讀者的罕見機會，已對中國市場的廣告收入有了依賴。

對此，聯合早報今天刊登回應強調，作為新加坡媒體，兼容中西方觀點，「但保持我們自身立場的獨特性與獨立性」。中國讀者能閱讀早報網路版已有近30年的歷史，早報努力讓讀者看到中國媒體不一定報導的國際訊息，早報網也曾多次被屏蔽。

聯合早報指出，言論版主要是呈現多元觀點，不代表早報看法。早報盡可能查證所有作者的背景，但尊重作者自介。

至於與商湯科技的合作，聯合早報表示，雙方簽署一年的合作備忘錄，探索利用人工智慧以優化視覺內容，這是與不同夥伴合作推動數位化的一環。