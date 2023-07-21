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總統特使：拜登計畫9月與太平洋島國領袖二度峰會

中央社／華盛頓20日綜合外電報導
拜登總統計畫今年9月舉行第二次太平洋島國領袖峰會。圖為去年9月第一次峰會舉行時，出席領袖合影。（路透）
拜登總統計畫今年9月舉行第二次太平洋島國領袖峰會。圖為去年9月第一次峰會舉行時，出席領袖合影。（路透）

負責與三個主要太平洋島國協商的總統特使尹汝尚今天表示，總統拜登將於9月主持與太平洋島國領導人第2次峰會，峰會預計9月在紐約舉行聯合國大會期間舉行。

拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）5月表示，拜登因國內債務上限危機而取消訪問巴布亞紐幾內亞，但今年會另外安排一次與太平洋島國領袖的峰會。去年，拜登主持首次與太平洋島國領袖峰會。

尹汝尚（Joseph Yun）在智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）主辦的一次活動中說：「他（指拜登）已承諾今年9月舉行第二次峰會。」

考量中國在這個地區的戰略野心，尹汝尚強調，國會在這個財政年度於9月30日結束前，批准提供新資金給他一直協商的這3個太平洋島國是相當重要的事。

帛琉、密克羅尼西亞、馬紹爾群島都與美國簽訂所謂的「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA）。根據協約，美國會負責這些國家的國防並提供經濟援助，相對的，美國則獨享進入大片太平洋戰略地區的權利。

尹汝尚5月表示，他已和密克羅尼西亞、帛琉敲定了「自由加盟協約」條款更新，並希望未來幾周內也與馬紹爾群島完成。

「自由加盟協約」的經濟條款將於9月30日到期，但馬紹爾群島外交部長上周要求美國提供更多資金，來處理美國大規模核子試驗所遺留的問題，好讓雙方順利續約。

尹汝尚說：「我非常希望我們能夠在短期內，就幾周時間裡達成協議。」

根據今年達成的備忘錄，美國將在20年內，提供這三個國家總計71億美元資金，但這仍需經過國會批准。

尹汝尚已向國會建議，即便無法與馬紹爾群島達成最終協議，仍希望國會能在9月30日前批准備忘錄中談好的總金額。他警告，若不這麼做，將有損美國的信譽，並對這些島國造成嚴重衝擊。

拜登 幾內亞 蘇利文

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