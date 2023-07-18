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柯瑞：會談可為陷入台灣與貿易爭端的兩國提供新的開始

記者黃國樑／即時報導
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在人民大會堂會見美國總統氣候特使柯瑞。歐新社
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在人民大會堂會見美國總統氣候特使柯瑞。歐新社

依據路透報導，美國氣候特使約翰．柯瑞今天在與中國高層官員見面時表示，中美可以利用氣候合作來重新定義陷入困境的關係，並在應對全球變暖方面發揮帶頭作用。柯瑞告訴中共中央外辦主任王毅說，會談可以為陷入台灣和貿易爭端的兩國提供一個新的開始。

報導稱，柯瑞在與中國國務院總理李強談話時說，今年夏天的情況可能會變得更糟，他援引新聞報導說，中國西北部新疆地區的一個氣象站周日記錄到了 52.2 攝氏度的歷史最高氣溫。而李強不尋常地打斷他的話，對柯瑞所說的新疆高溫表示懷疑，但柯瑞仍補充道，「這些預測比以往任何時候都嚴重得多」。但據與會者透露，李克強在會議稍後，承認中國和其他地區面臨的嚴重氣候影響。

報導稱，雙方主要爭論的領域包括氣候融資題、中國的煤炭消耗以及甲烷的減排問題上。

他與王毅見面時則稱，會談可以為陷入台灣和貿易爭端的兩國提供一個新的開始。「我們非常希望這能夠成為一個開始，不僅僅是你我之間以及我們在氣候問題上對話的開始，而且我們可以開始改變更廣泛的關係。」

報導說，王毅稱呼柯瑞是「我的老朋友」，稱他們「共同努力解決了雙方之間的一系列問題」。 而柯瑞還提到了他們在伊朗核談判方面的合作。由於柯瑞前一天在北京飯店與解振華會談了近12個小時。，報導說，王毅讚揚柯瑞和解振華在會談過程中的辛勞。

報導說。儘管柯瑞一直試圖將氣候問題與更廣泛的外交爭端分開，但王毅曾在柯瑞上次在 2021年的訪問期間表示，氣候問題不能與更廣泛的擔憂分開。

柯瑞說：「根據經驗，如果我們努力，我們就能再次找到解決這些挑戰的道路。」他說，「世界確實期待我們發揮領導作用，特別是在氣候問題上。」

柯瑞 王毅 李強

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