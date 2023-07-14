我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／阿斯巴甜會致癌？UN專家：可適量用

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

追求穩定 布林肯：關切中方在南海和台海越發獨斷作為

記者張文馨／華盛頓即時報導
國務卿布林肯。Getty Images
國務卿布林肯。Getty Images

國務卿布林肯（Antony Blinken）14日在印尼雅加達表示，美國和印太區域盟友一樣，關切中華人民共和國在南海、東海和台灣海峽所採取的越發獨斷的作為，美國追求維持台海的和平穩定，這符合所有國家的利益。

布林肯出訪印尼參加東協（ASEAN）外長會議，會晤中日韓等外交高層官員，他在雅加達舉行記者會時提及南海和台海的情勢；布林肯說，美國與區域盟友依然致力於維護在南海的航行與飛越自由，美國追求維持台海和平穩定，超過一半的國際貨運每日通過台海，全球7成以上的半導體由台灣製造，美國持續反對兩岸任何一方片面改變現狀。

談到美中關係，布林肯說，美國會持續負責任地管理美中關係，方式包含強化溝通管道，以更清楚地表達美國針對各個議題的立場與意圖，也會探索美中在面對共同挑戰時可能合作的領域。

布林肯說，他13日會晤中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅，兩人展開坦誠且具建設性的對話，討論雙邊、區域和全球議題，包含俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭和兩岸關係。

布林肯表示，即便在若干議題存在分歧，美國依然準備好與北京共同應對影響美國人民、中國人民及全世界人民的挑戰。

布林肯上月訪問北京，會晤中國國家主席習近平等一系列外交高層；就在本周，美方主動爆料，中國駭客上月攻擊美國部分官員的電郵，試圖採取間諜行動，受害者包含商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）；這為正在恢復對話的美中關係增添緊張。

布林肯在記者會被問及此事，他以「調查中」為由，拒絕說明自己的電郵是不是也遭駭；他說，美國一貫立場是，任何針對美國政府、企業或公民的行動，都被美國嚴正關切，美國也會採取適當的行動來回應。

布林肯 北京 印尼

上一則

德桑提斯內部文件曝光：幕僚憂心選情、全力鞏固金主

下一則

白宮古柯鹼哪來？特勤局報告：查不到

延伸閱讀

參聯會主席密利：美應加速對台交付武器

參聯會主席密利：美應加速對台交付武器
布林肯與王毅在東協場邊會晤 印尼學者：為下次拜習會鋪路

布林肯與王毅在東協場邊會晤 印尼學者：為下次拜習會鋪路
不到1個月再會 布林肯強調台海穩定 王毅喊撤攔路虎

不到1個月再會 布林肯強調台海穩定 王毅喊撤攔路虎
王毅會布林肯：阻止灰犀牛 處理黑天鵝 搬掉攔路虎

王毅會布林肯：阻止灰犀牛 處理黑天鵝 搬掉攔路虎

熱門新聞

根據最新統計，全美國有三分之一家庭是獨居，以大城市居多，紐約曼哈頓更高達一半的人獨居，專家稱這是令人震驚的改變。（美聯社）

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

2023-07-11 10:32

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56
美國今天宣布，配合烏克蘭請求供應具爭議性的集束彈。(路透)

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

2023-07-08 08:57
面對豔陽天，北京故宮博院前的民眾紛紛打起陽傘。(美聯社)

快看世界／12萬年以來最熱一周？ 地球就快變火球

2023-07-07 15:49
人工智慧愈來愈進化，從早前的服務業基本接待，到如今已可寫出程式。(美聯社)

將被AI取代？程式工程師有的很熱門 有的恐失業

2023-07-08 06:07
傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津，曾在俄國頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的軍事設施發表談話。（Getty Images）

瓦格納兵變5日後 克宮曝普里格津曾與普亭展開3小時會談

2023-07-10 08:15

超人氣

更多 >
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了
纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人

「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人