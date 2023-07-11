蘇利文：拜登將與國會協商 推進軍售土耳其F-16

Biden 白宮國家安全顧問蘇利文。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文 （Jake Sullivan）今天表示，拜登（Joe Biden）總統將與國會協商，推進交付F-16戰機給土耳其 的進度。

路透報導，北大西洋公約組織（NATO）峰會開始前，蘇利文表示，拜登「對於交付事宜明確表示支持」。北約 峰會將於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行。

蘇利文表示：「他（指拜登）沒有提出附加條件…他打算推進交運事宜。」

蘇利文並未提供時程安排的細節。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）昨天晚間同意將瑞典加入北約的申請案提交土耳其國會批准，在此之前，美國與其他盟國數個月來持續對土耳其施壓。

土耳其在2021年10月要求購買價值200億美元、由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造的F-16戰機，以及為現有戰機添購近80套相關現代化設備。一些北約成員國認為，土耳其一直在利用反對瑞典加入北約來向華盛頓當局施壓。

蘇利文還表示，北約盟國將在峰會期間對烏克蘭加入北約一事傳達「一致且正面的訊號」，這也是此次在維爾紐斯的北約峰會主要議題之一。