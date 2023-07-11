我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

即使跟你要 這5種情況不用給小費

「家庭至上」掛嘴邊 拜登卻不認杭特私生女

蘇利文：拜登將與國會協商 推進軍售土耳其F-16

中央社立陶宛維爾紐斯11日綜合外電報導
Biden 白宮國家安全顧問蘇利文。(美聯社)
Biden 白宮國家安全顧問蘇利文。(美聯社)

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，拜登（Joe Biden）總統將與國會協商，推進交付F-16戰機給土耳其的進度。

路透報導，北大西洋公約組織（NATO）峰會開始前，蘇利文表示，拜登「對於交付事宜明確表示支持」。北約峰會將於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行。

蘇利文表示：「他（指拜登）沒有提出附加條件…他打算推進交運事宜。」

蘇利文並未提供時程安排的細節。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）昨天晚間同意將瑞典加入北約的申請案提交土耳其國會批准，在此之前，美國與其他盟國數個月來持續對土耳其施壓。

土耳其在2021年10月要求購買價值200億美元、由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）製造的F-16戰機，以及為現有戰機添購近80套相關現代化設備。一些北約成員國認為，土耳其一直在利用反對瑞典加入北約來向華盛頓當局施壓。

蘇利文還表示，北約盟國將在峰會期間對烏克蘭加入北約一事傳達「一致且正面的訊號」，這也是此次在維爾紐斯的北約峰會主要議題之一。

北約 土耳其 蘇利文

上一則

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

延伸閱讀

「家庭至上」掛嘴邊 拜登卻不認杭特私生女

「家庭至上」掛嘴邊 拜登卻不認杭特私生女
北約將為烏克蘭入盟規畫「改革之路」 白宮：沒辦法給出時間表

北約將為烏克蘭入盟規畫「改革之路」 白宮：沒辦法給出時間表
維基解密創辦人阿桑吉 拒絕引渡至美 妻籲拜登從寬處理

維基解密創辦人阿桑吉 拒絕引渡至美 妻籲拜登從寬處理
紐時：土耳其讓步 同意瑞典入北約 拜登外交勝利

紐時：土耳其讓步 同意瑞典入北約 拜登外交勝利

熱門新聞

李玟(左)跟加拿大籍富商老公Bruce曾傳出婚變。（美聯社）

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

2023-07-05 22:02
李玟與媽媽及兩位姊姊。（取材自微博）

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

2023-07-05 23:26
李玟（左）和老公Bruce的婚姻觸礁。（取材自臉書）

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

2023-07-06 08:40
國務院3日發布警告，呼籲要到中國旅行的美國民眾須考慮不可預期的拘留風險。（路透）

「赴中國須慎行」美國務院、情報界雙雙示警：旅遊恐遭拘留

2023-07-04 13:32
美國駐中大使伯恩斯(左)向財長葉倫(右)指出天空的彩虹，後方為中國財政部國際經濟關係司司長楊英明。(Getty Images)

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

2023-07-06 11:00

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

2023-07-09 20:56

超人氣

更多 >
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元
奧運冠軍都不放過…美體操隊「金牌狼醫」 獄中被刺數刀

奧運冠軍都不放過…美體操隊「金牌狼醫」 獄中被刺數刀
葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者