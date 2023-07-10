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推進大西洋宣言 英美擬10月首度舉行高階會談

中央社倫敦10日專電
英相蘇納克(左)與拜登總統會晤，雙方達成共識，將在10月為推進「大西洋宣言」舉行高階會談。(美聯社)
英相蘇納克(左)與拜登總統會晤，雙方達成共識，將在10月為推進「大西洋宣言」舉行高階會談。(美聯社)

英國首相府一名發言人表示，首相蘇納克今天與拜登（Joe Biden）總統會晤，雙方達成共識，為推進6月簽署的「大西洋宣言」（Atlantic Declaration），英美將在10月首度舉行高階會談。

蘇納克（Rishi Sunak）6月上旬訪問華府期間，與拜登在白宮會談，會後雙方發布「大西洋宣言」，宣告全面提升科技和經濟夥伴關係，強化在新興科技、供應鏈、關鍵礦物等領域的合作，以應對「工業革命以來全球最劇烈的經濟變革」。

拜登今天上午在唐寧街10號首相官邸與蘇納克會晤，英美舉行近40分鐘的雙邊會談，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國務卿布林肯（Antony Blinken）等美方高階官員出席。

首相府一名發言人表示，英美雙方討論「大西洋宣言」的執行進度。6月簽署宣言後，雙方即就簽訂「關鍵礦物協議」（Critical Minerals Agreement）展開協商等必要工作，去年12月成立的英美「能源安全聯合行動小組」（ Joint Action Group on Energy Security ）也已舉行會議，以強化雙邊潔淨能源供應鏈為目標。

根據「大西洋宣言」，英美高階官員擬每兩年開會一次，確保落實宣言精神與相關計畫。首相府發言人指出，蘇納克與拜登今天議定，10月舉行首場高階會議。

英國規畫今年秋天舉行全球首場聚焦人工智慧（AI）安全與標準規範的高峰會。首相府發言人表示，蘇納克今天向美方說明相關進度，並對拜登強力支持英國主辦峰會表示歡迎。

至於外界高度關注、即將於明天在立陶宛登場的北大西洋公約組織（NATO）峰會，發言人指出，蘇納克和拜登皆同意，有必要進一步強化北約、持續支援烏克蘭，以及確保瑞典儘速入會。

英美雙方並討論烏克蘭反攻進度，強調國際夥伴致力確保烏克蘭長期的防衛能力、提供烏克蘭贏得目前這場戰爭的必要支援，以及確立公正、長久和平的重要性。

首相府發言人指出，蘇納克與拜登也觸及歐洲－大西洋區域以外的地緣政治議題，包括印度－太平洋區域情勢以及伊朗。

拜登 烏克蘭 白宮

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