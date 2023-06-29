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亞裔教育團體最高院前集會 慶祝招生案裁決

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
原告之一的華人學生楊Calvin表示，裁決是開啟亞裔在美國歷史上的全新篇章。(取自 The Recount視頻截圖)
原告之一的華人學生楊Calvin表示，裁決是開啟亞裔在美國歷史上的全新篇章。(取自 The Recount視頻截圖)

由學生公平組織(Students for Fair Admissions，簡稱SFFA)起訴的哈佛及北卡大學招生歧視案，美國最高院在29日早作出裁決，判定二校違憲，大學不能再以種族作為參考因素來決定錄取。

在裁決過後，一直支持並協助此案原告方、代表360個亞裔組織的亞裔教育聯盟，連同各族裔的家長，於最高院前舉辦慶祝集會，學生公平組織成員、華生楊Calvin也現身之後的記者會，表示「裁決開啟亞裔在美國歷史上的全新篇章」。

「亞裔抗爭35年，終於等到這一天」聯盟主席趙宇空在集會上表示，35年前，是亞裔首次提吿哈佛，今天，美國最高院用法律保護了亞裔學生的權益，從此他們步入膚色無涉(color blind)的入學時代，不再作為「二等公民」，同時最高院也維護了作為美國夢基石的擇優錄取制度，「這是歷史性的勝利」。

趙宇空在集會後接受本報專訪，他說，之後將監督在各所公立以及私立大學，都能嚴格執行不關種族的錄取制度，刪除所有有關種族的問題，目前在大學申請系統Common App，學生需填寫自身族裔，亞裔在填表上，更被細分為十多種。他也呼籲在審核學生的申請材料時，學生的姓氏也應當被掩蓋。

當日，學生公平組織創辦人及主席布魯姆(Ed Blum)也在華府召開記者會，組織成員、同時作為原告之一的楊Calvin也在久違後首次露面，當年，他GPA超4.0，在加拿大創立公司，躋身加國30歲以下最具影響力30人名單，還在美國舉辦過逾30萬人參加的最大規模氣候抗議活動，卻被哈佛拒之門外。

楊Calvin說，今天的裁決開啟亞裔在美國歷史上的全新篇章，是美國夢宗旨的重現，也回歸到了真正的平等主義(egalitarianism)。

哈佛案提告以來，華人兩派便不斷爭鋒相對，一派認為大學錄取最重要的是「公平」，不應再基於1960年代提出的「平權措施」，將種族作為錄取考量因素，傷害亞裔學生，另一派則更強調「多元」，認為具有種族意識考量的大學招生，為更多女性及少數族裔創造了機會。

亞裔教育聯盟集會慶祝裁決。(亞裔教育聯盟提供)
亞裔教育聯盟集會慶祝裁決。(亞裔教育聯盟提供)

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