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回到疫情前盛況？亞太助卿康達：美中同意增加「商業航班」

中央社／華盛頓29日綜合外電報導
亞太助卿康達。（美聯社）
亞太助卿康達。（美聯社）

美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）今天表示，美國與中國同意考慮擴增兩國間的商業航班，以增進人與人的接觸。

路透報導，康達在戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）智庫於華府舉行的活動上說，兩國同意「考慮逐漸增加美中之間的商業航班數量」。

康達說，在COVID-19疫情爆發前，美中之間每個星期約有350架次航班，目前降至每星期約24架次。

他又說：「我認為我們可以改善情況。」

他說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月稍早訪問中國時，雙方對此達成了共識。布林肯訪中期間，華府與北京的緊張局勢並未取得任何重大突破，但雙方同意穩定關係。布林肯訪中不久後，美國總統拜登稱中國國家主席習近平是獨裁者。

2020年爆發COVID-19疫情後，美中兩國對航班與旅遊實施限制，以防疫情擴散，之後航空服務尚未全面恢復。

康達說，他希望看到赴美中國留學生與赴中美國留學生人數的失衡反轉過來，他稱美國有30萬名中國留學生，而中國只有350名美國留學生。

在今天的活動上，康達還稱中國在南海的行徑為脅迫行為。

中國留學生 疫情 布林肯

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