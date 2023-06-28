還原美國夢「拜登經濟學」拚連任 民調僅三分之一認同

總統拜登。（美聯社）

美國總統拜登 今天在一場宣傳他「拜登經濟學」（Bidenomics）政策的演說中，矢言將還原美國夢。然而，最新民調 顯示，僅1/3美國成年人認同拜登的經濟領導力。

法新社報導，民主黨 籍的拜登在伊利諾州芝加哥說：「拜登經濟學事關未來。拜登經濟學只不過是『還原美國夢』的另一種說法。」

這半小時的演說是在尋求勞工及中產階級選民的支持。這兩類選民對拜登2024年大選能否順利連任至關重要，但許多卻與民主黨漸行漸遠，轉而支持民粹主義的右翼前總統川普。

拜登於2020年總統大選擊敗川普，但有可能於2024年大選再次狹路相逢。

拜登強調，他執政頭兩年期間，已在公共投資數千億美元來改善基礎建設、啟動高科技製造業。

他雖未說出川普的名字，但說共和黨領導人士為富人減稅帶來了毀滅性後果，以為相關好處會隨後「下滲」到一般民眾身上。

拜登今天表示，「拜登經濟學」是「從根本上斬斷了一個讓美國中產階級失望數十年的經濟理論」。

● 民調不理想 拜登選情堪憂

目前為止，拜登的論點似乎難以引起選民共鳴，當中很大一部分是因為當地通膨壓力依舊陰魂不散，而美國早已習慣了物價小幅上揚。

美聯社－美國民意研究所公共事務研究中心（Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）民調顯示，僅1/3美國成年人認同拜登的經濟領導力。而這34%的數字甚至低於他41%的整體支持率。

美聯社報導，拜登的支持率過去1年半幾乎文風不動，這對一個以統治力、為中產階級和美國經濟帶來正向改變這兩張牌來爭取連任的總統來說，著實令人擔憂。

最新民調點出了拜登自己基本盤的弱點。在2024年大選他必須領導的民主黨人當中，許多對他的經濟表現並不熱衷。72%民主黨人認可他的整體表現，但僅60%認可他處理經濟的方式。

相較之下，COVID-19疫情最為嚴峻的期間，儘管失業率飆升，絕大部分共和黨人都支持時任總統川普的經濟領導力。現僅約1/10的共和黨人認可拜登的整體或經濟表現，是定義現代美國政治兩極化的最佳例證。