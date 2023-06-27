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延續布林肯訪中對話 副國務卿致電中駐美大使謝鋒

中央社華盛頓27日專電
副國務卿薛曼。(路透)
副國務卿薛曼。(路透)

美國副國務卿薛曼今天與中國新任駐美大使謝鋒通話，談論美中之間「重點議題」。國務院指出，此次通話是實質性談話，延續國務卿布林肯近日訪中對話。

布林肯（Antony Blinken）18日至19日率團訪問北京，會見中國國家主席習近平、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅及中國國務委員兼外長秦剛。他是5年來首位訪問中國的美國國務卿。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天透過新聞稿表示，副國務卿薛曼（Wendy Sherman）今天與5月底甫赴美履新的謝鋒通話，討論美中之間重點優先事項及一系列全球、區域議題。

米勒指出，薛曼延續布林肯訪中對話，重申美中在各項議題上維繫開放溝通管道的重要性，並強調美國會持續利用外交手段，提出關切議題領域，並在雙方利益重疊處尋求潛在合作。

國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）近日表示，布林肯訪中期間親邀秦剛訪問華府，而秦剛已接受邀約。

針對薛曼今天是否有與謝鋒談及秦剛可能訪問事宜，米勒不願透露兩人更多談話細節，但指美方持續與北京就秦剛訪美時間點與形式進行討論，目前尚未有最後決定。

秦剛 布林肯 國務卿

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