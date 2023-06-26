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BBC揭露新影像 顯示中國間諜氣球飛越日本及台灣

中央社台北26日綜合外電報導
英國BBC節目揭露中國間諜氣球計畫在亞洲活動的新證據，包括氣球飛過日本及台灣上空。(擷自BBC News Y影片)
英國BBC節目揭露中國間諜氣球計畫在亞洲活動的新證據，包括氣球飛過日本及台灣上空。(擷自BBC News Y影片)

英國廣播公司（BBC）「廣角鏡」（Panorama）節目今天揭露中國間諜氣球計畫在亞洲活動的新證據，包括氣球飛過日本及台灣上空。

BBC與人工智慧（AI）公司Synthetaic合作，篩選衛星捕捉到的大量資料，結果發現多張顯示氣球飛越東亞地區的圖像。

Synthetaic創辦人亞斯科爾斯基（Corey Jaskolski）發現證據顯示，一顆氣球曾於2021年9月初飛越日本北部。相關影像過去從未公開。

亞斯科爾斯基認為，證據顯示，這顆氣球是從中國內陸深處的蒙古南方升空。

對此，日本已證實有多顆氣球飛越該國領土，並稱已準備好，未來會將它們擊落。對於BBC提出的證據，中國尚未直接回應。

為調查中國是否有使用其他間諜氣球，「廣角鏡」團隊首先搜尋社群媒體及媒體報導中，關於該區域各地上空的「不明飛行物」（UFO）目擊事件。

他們發現，台灣氣象局拍攝的2張照片似乎顯示一顆氣球於2021年9月底飛越台北上空。

之後，亞斯科爾斯基將照片與衛星圖像交叉比對。他表示：「在90秒之內，我們就發現這顆氣球出現在台灣外海。」

台灣當局告訴「廣角鏡」，他們認為這是一顆氣象氣球，但亞斯科爾斯基抱持不同意見。

他指出：「若單看這顆氣球的直徑以及運作高度，看起來很類似…這看起來非常像是飛越美國與日本本土的那顆氣球。」

今年1月底，美國西北部上空出現一顆疑似中國間諜氣球之物，之後在美國外海遭到擊落，此事導致美中關係惡化。中國當時宣稱，這顆氣球是用於氣象等科研的民用無人飛艇，並稱這是偶發意外事件。

前美國中央情報局（CIA）東亞分析員卡佛（John Culver）告訴「廣角鏡」，這「並非單一事件，而是可溯及到至少5年前的長期活動。」

他指出，中國間諜氣球「是專門為這些長程任務而設計」，其中一些氣球「顯然已環繞整個地球」。

影片來源：YouTube BBC News

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