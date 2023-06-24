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瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

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帶領瓦格納傭兵進軍莫斯科 普里格津是何方人物？

中央社莫斯科24日綜合外電報導
俄羅斯傭兵集團瓦格納的首腦普里格津，以剃著光頭、好鬥態度和粗俗言語等形象，經常現身俄烏戰爭前線附近，成為這場戰爭曝光度最高的人物之一。（Getty Images）
俄羅斯傭兵集團瓦格納的首腦普里格津，以剃著光頭、好鬥態度和粗俗言語等形象，經常現身俄烏戰爭前線附近，成為這場戰爭曝光度最高的人物之一。（Getty Images）

俄羅斯傭兵集團瓦格納的首腦普里格津今天宣稱占領俄南頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），並揚言推翻俄國軍事領導層；俄當局則稱是場武裝叛變。普里格津是位怎樣的人物？

路透社報導，普里格津（Yevgeny Prigozhin）原是一名商人及瓦格納集團（Wagner Group）創辦人。他以剃著光頭、好鬥態度和粗俗言語等形象，經常現身俄烏戰爭前線附近，成為這場戰爭曝光度最高的人物之一。

普里格津從俄羅斯監獄招募了數以千計受刑人加入瓦格納軍團，並且針對俄烏戰爭中的軍事計畫及瓦格納的彈藥補給，數度公開與俄羅斯國防部起爭執。

●發跡

現年62歲的普里格津數十年來被稱為「（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）的大廚」，因為他的外燴公司和克里姆林宮簽有合約。他與普亭的交情有多好不得而知，但兩人彼此認識，且都在聖彼得堡出生成長。

普里格津在1980年代坐牢多年，出獄後先在家鄉賣熱狗，不久後生意越做越大，並拿下一家連鎖超市的股份，最後開起自己的餐廳及一家外燴公司。

普里格津的餐廳以精緻料理出名，很快受到聖彼得堡的達官顯貴青睞，包括時任副市長普亭。此後他的外燴公司「協和」（Concord）開始拿下政府訂單，事業規模大增。

●瓦格納

普里格津去年9月才首度承認，瓦格納集團是他在2014年創立，那一年正是俄羅斯在普亭統治下併吞原屬烏克蘭的克里米亞。普里格津原本否認與這個傭兵組織有關係，還將報導這件事的記者告上法院。

瓦格納集團曾在北非的利比亞、中東的敘利亞、非洲的中非共和國和馬利等多國參戰。烏克蘭的親俄分離主義分子2014年奪取烏東頓巴斯（Donbas）地區的一塊區域時，瓦格納也從中提供支援。

●俄烏戰爭

瓦格納集團今年5月拿下烏東城市巴赫姆特（Bakhmut），卻是經過多月交戰，且經歷開戰以來幾場最殘酷的戰鬥。

然而在巴赫姆特攻防期間，普里格津打破普亭嚴密控制的政治體系禁忌，用粗話大肆抨擊莫斯科高層。

普里格津其後發布一段影片感謝克里姆林宮，但不忘照例猛批軍方高層，聲稱遭到普亭的一級首長背叛，並特別點名國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。

普里格津尤其在5月5日發布一段令人印象最為深刻的影片，他在當中展現一片瓦格納戰士的遺體，聲稱他們正是死於蕭依古和格拉西莫夫造成的軍火短缺。

普亭 俄羅斯 國防部

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