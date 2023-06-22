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原不想登泰坦號 巴基斯坦富豪兒為討好父同行 雙雙送命

編譯廖振堯／綜合22日電
不幸在泰坦號上罹難的達吾父子，19歲兒子Suleman（左）其實並不想上船，只是為了陪父親完成心願，為此同遭悲劇。（路透）
不幸在泰坦號上罹難的達吾父子，19歲兒子Suleman（左）其實並不想上船，只是為了陪父親完成心願，為此同遭悲劇。（路透）

「海洋之門」(OceanGate)證實泰坦號潛水器內的五名乘客皆已喪生，包括巴基斯坦商人沙札達‧達武德(Shahzada Dawood，前譯達吾)和他只有19歲的兒子蘇里曼(Suleman)；沙札達的姊姊阿茲梅‧達武德 (Azmeh Dawood)透露，蘇里曼其實原本不太願意參加這趟鐵達尼號殘骸探索之旅，甚至還「感到害怕」。

阿茲梅22日接受國家廣播公司新聞網(NBC News)採訪，說這次旅行恰逢父親節周末，蘇里曼希望能討好他充滿熱情的父親，最後還是登上了泰坦號。阿茲梅說蘇萊曼是個心地善良的年輕人。

阿茲梅過去四天收看她能找到的每篇新聞報導，才能得知弟弟和侄子的最新消息。「我一想到19歲的蘇里曼，現在可能在掙扎著呼吸……這實在讓人很痛苦。我覺得我陷入了一部糟糕至極的電影，裡面有倒數計時但不知道在倒數。想到他們，我自己就有點呼吸困難，我都沒想過我呼吸會出現問題。」

雖然近年阿茲梅與沙扎達疏於聯絡，但得知兩人均已罹難後，阿茲梅想起了她對弟弟的愛。阿茲梅2014年被診斷出原發進行性多發性硬化症，她只能坐在輪椅上，之後決定和丈夫從英國搬到阿姆斯特丹，這樣比較容易獲得藥用大麻。但沙扎達不同意她使用大麻，所以兩人漸漸斷了聯繫。

阿茲梅表示，沙扎達從小就著迷於鐵達尼號，姊弟倆經常觀看1958年的英國電影經典「冰海沉船」(A Night to Remember)。阿茲梅22日下午翻看家庭舊照片，試圖消化弟弟和侄子的悲劇。

阿茲梅和沙扎達的父母胡賽因和庫爾蘇姆‧達武德(Hussain & Kulsum Dawood)也在一份聲明請求人們為「我們的家人、逝去的靈魂和祈禱」，並感謝搜索小組努力不懈，他們收到的愛與支持會幫助他們度過難關。

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