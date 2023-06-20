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獨家／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

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獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
年僅21歲的劉憶佳，不幸在德國遇害。(家人提供)
年僅21歲的劉憶佳，不幸在德國遇害。(家人提供)

「接到還在擔架上的Kelsey(與劉憶佳同行的好友)打電話給我時，我全身發抖無法置信」，日前在德國遭陌生男推下山谷遇害的21歲劉憶佳(Eva Liu)的雙胞胎姊姊劉思佳(Alice Liu)20日說，妹妹此次歐洲遊是她期待許久的放鬆之旅，萬萬沒想到原本甜蜜幸福的劉家四口，卻因為這場旅行再也無法團圓。

聽到妹妹發生意外後，劉思佳第一時間趕往德國，「除了不捨就是痛心」，堅強的她在當地等待從芝加哥獨自飛到德國的父親一起善後，「我的父親一路強撐著，媽媽已完全崩潰」，全家人至今仍無法接受劉憶佳離開的事實。而19日父親節當天從德國返回芝加哥的劉憶佳父親說，「這是我最痛的父親節」，看到甜美貼心的女兒靜靜躺在醫院，劉父心疼到無以復加。

在英國牛津大學攻讀碩士的劉思佳說，她的父母從中國移民到加拿大，後來在她與妹妹六年級時，又從加拿大搬到美國伊利諾州的瑞柏市，兩人並如願考進伊州數學與科學高中(Illinois Mathematics and Science Academy)。從小乖巧認真的兩姊妹，也是劉家父母最疼愛的心頭肉，儘管家境小康，但兩姊妹不論求學、就業都獲得爸媽的全力支持。

7月將入職微軟 遊歐行成人生終點

劉思佳表示，妹妹在香檳伊利諾大學(UIUC)畢業前，就跟好友Kelsey Chang計畫了13天的歐洲之旅，希望7月到微軟公司就職前，慶祝畢業並好好看看世界。

劉憶佳與Kelsey於6月5日從芝加哥出發，先遊覽布達佩斯、維也納、布拉格，並於13日抵達最後一站慕尼黑，兩個女孩在這個城市規畫了「德國天鵝堡一日遊」，然而這趟旅程的最後一站，卻成了年僅21歲劉憶佳的人生終點。

同是應屆畢業生 好友倖存心理受創

據了解，父母來自台灣，家住芝加哥西北郊布魯明頓(Bloomington)的Kelsey，現已回到芝加哥；芝加哥太陽報報導，倖存女孩Kelsey Chang的父親張偉翰(Weihan Chang，音譯)說，襲擊事件讓女兒受到心理創傷，「它勢必改變了Kelsey的生活」，22歲的Kelsey也是UIUC的應屆畢業生，她18日出院後，20日搭上回芝加哥的班機；張父說，他還沒有機會跟女兒詳談。

女兒與劉憶佳為多年好友的王亞勤說，上周五聽到女兒說劉憶佳遇害時「震驚不已」，她說，劉憶佳鋼琴彈得非常好，中文說寫流利，個性溫柔堅強，非常討人喜歡，而且她短短四年就完成了UIUC的電腦學士與碩士學位，「品學兼優」都不足以形容她的好，「希望兇手受到最嚴厲的懲罰」。

在駐德美國領事館官員協助下，劉父與劉思佳曾前往案發現場試圖了解事件經過；來自密西根的30歲嫌犯波林(Troy Phillip Bohling)，已在德國被控謀殺、殺人未遂、性攻擊等罪。

胞姊不捨：施暴者必須受罰

「我們希望能替妹妹討回公道，讓施暴者受到應有懲罰」，劉思佳說，「為什麼一個素昧平生的人，竟然對我妹妹下毒手？這樣的暴力犯罪必須受到懲罰，無辜失去生命的妹妹才能夠安息」。

儘管兇嫌已經就擒，但此案面臨著複雜的德國、美國司法系統，非常需要專精跨國法律的專業人員協助，可以預想這將是很大開銷。而從小照顧劉思佳與劉憶佳姊妹的奶奶，不忍未見到最後一面的孫女在海外燒成灰燼，也向憶佳的父母提出「不要火化，把孫女帶回美國」的請求，由於運送棺木費用不貲，這些對於已經付出所有供兩姊妹唸書的劉家父母而言，又是一筆額外負擔。

為減輕父母痛失愛女之餘，又必須背負龐大經濟負擔的壓力，劉思佳設立了Gofundme帳戶，網址：https://gofund.me/33813246。如支票捐款，支票抬頭：Alice Liu，郵寄地址：PO Box: 9161，Aurora, IL 60598；轉帳捐款Zelle帳戶：Alice Liu，電郵：[email protected]

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