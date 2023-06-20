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售價2倍…規避美國出口管制 中國出現地下晶片黑市

中央社台北20日電
路透報導，在美國對高階晶片出口管制之下，位於深圳的華強北卻出現可以買到輝達（NVIDIA）AI晶片的黑市。（路透）
路透報導，在美國對高階晶片出口管制之下，位於深圳的華強北卻出現可以買到輝達（NVIDIA）AI晶片的黑市。（路透）

路透報導，在美國對高階晶片出口管制之下，位於深圳的華強北卻出現可以買到輝達（NVIDIA）AI晶片的黑市。

路透20日報導，路透記者實際走訪華強北地區的賽格廣場大廈，這一大廈的一至十樓販賣的東西從相機零件到無人機都有。當中，晶片不會直接擺出來銷售，需要謹慎地探詢。

報導指出，這些晶片不便宜；兩間匿名的供應商表示，他們可提供少量的美國制A100晶片，一枚要價2萬美元，是一般售價的2倍。

在中國買賣美國的高階晶片不違法，但是美國的出口管制製造出了地下市場；而賣方也不希望引起美國或中國的注意。

為了遏阻中國在AI與超級計算機領域的發展，拜登政府在去年9月下令輝達不許出口其兩款最先進的晶片A100與H100到中國大陸與香港。

隨後，美國又頒布一系列與半導體有關的出口管制。

但是，隨著AI在全球蓬勃發展，對高階晶片的需求遽增，特別是輝達的微處理器，被認為是要發展機器學習技術最好使用的處理器。

路透採訪了10家來自香港與中國大陸的供應商，他們說可以輕易買到少量的A100晶片。這些訊息顯示，中國對晶片的渴求，以及小批的交易額相對容易規避華盛頓的制裁。

當地的供應商並指，買方通常是應用程式的開發人員、新創企業、研究人員，或是遊戲玩家，甚至還有中國地方政府的官員。

報導指出，無法估計有多少A100與H100晶片流入中國，也無法確定這些交易在多大程度上滿足需求。

路透報導指出，輝達提供的聲明表示，不允許出口A100與H100的晶片到中國，僅允許出口性能降低的替代產品，以符合美國規範。

聲明並說，若收到訊息說某客戶破壞協議，並違法出口限制的產品，「我們將立即採取適當的行動」。

而美國商務部、中國國務院新聞辦公室和中國工業部均未對此回應。

報導也指出，中國供應商以兩種方式取得晶片。其一是在輝達向美國大企業大量發貨之後，設法購得流入市場的多餘庫存。

第二，透過在印度、台灣和新加坡等地註冊的公司進口。

但這也表示，他們能取得的晶片很少，遠不能滿足建立一個複雜的AI大型語言模型的需要。

晶片 輝達 AI

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