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沒紅毯…美媒：布林肯訪華 中方接機寒酸

中央社／北京19日綜合外電報導
國務卿布林肯（左一）18日訪問北京，但只有司長級的中方官員在機場接機，停機坪也沒有紅地毯。（美聯社）
國務卿布林肯（左一）18日訪問北京，但只有司長級的中方官員在機場接機，停機坪也沒有紅地毯。（美聯社）

國務卿布林肯訪問北京，是拜登2021年1月就任總統後訪中的最高層級官員，但昨天只有司長級的中方官員在機場接機；布林肯下機時，停機坪也沒有紅地毯。

「新聞周刊」（Newsweek）等美媒從中國官媒播放的影片發現，為布林肯（Antony Blinken）接機中方官員是外交部北美大洋洲司長楊濤，以及美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns），如此接機待遇似與布林肯為期兩天外交訪問的重要性相違。

一些觀察家指出停機坪沒鋪紅地毯，這與今年4月法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問中國、甚至俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）2022年3月訪問北京時的接機待遇形成鮮明對比，一些觀察人士據此認為中國領導層藉機羞辱美方最高層級外交官。

2013年至2017年歐巴馬總統第2任時的國務卿凱瑞（John Kerry）訪中時，中方派出同等級官員迎接，但沒有紅地毯；2012年歐巴馬第1任時的國務卿希拉蕊（Hillary Clinton) 訪中時除有類似級別官員相迎，還有紅地毯。

美方官員表示，布林肯與中國外長秦剛昨天近6小時會談未能彌合兩國間一些最嚴重分歧，但卻是一個潛在的建設性起點。

中國外交部表示「中美關係」處於雙方建交以來最低點，但雙方都表示持續在分歧問題討論上取得進展。

布林肯19日將繼續與秦剛與其他高級官員會談。他這次到訪也有可能為習近平與拜登在未來幾個月的會面鋪路。

布林肯昨天提出的美中分歧，包括貿易、台灣、南海、中港等地人權狀況、俄烏戰爭以及鴉片類成癮藥物芬太尼在美氾濫等議題。

布林肯 國務卿 拜登

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