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秦剛會布林肯 對台灣問題提出「明確要求」

記者陳政錄／即時報導
國務卿布林肯(左)與中國外交部長秦剛舉行會談。取自華春瑩推特
國務卿布林肯(左)與中國外交部長秦剛舉行會談。取自華春瑩推特

中國國務委員兼外長秦剛18日在北京和美國國務卿布林肯舉行會談。據央視，秦剛就台灣問題等中方核心利益和重大關切闡明嚴正立場，提出「明確要求」，他說，台灣問題是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險，敦促美方將不支持「台獨」的承諾真正落到實處。另，秦剛表示，他「願在雙方方便時訪美」。

對於中美關係，據央視新聞，秦剛表示，當前，中美關係處在建交以來的最低谷，這不符合兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待。中方對美政策始終保持連續性和穩定性，根本遵循是中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，這也應該是雙方共同堅持的精神、共同守住的底線、共同追求的目標。

秦剛說，中方致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係。希望美方秉持客觀理性的對華認知，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎，冷靜、專業、理性處理意外偶發事件。雙方應不折不扣落實習近平主席和拜登總統峇里島會晤共識，推動中美關係止跌企穩，重回正軌。

央視新聞報導稱，秦剛就「台灣問題」等中方核心利益和重大關切闡明嚴正立場，提出「明確要求」。

秦剛指出，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持『台獨』的承諾真正落到實處。」

據央視，雙方就中美總體關係及有關重要問題進行了長時間坦誠、深入、建設性溝通；同意落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作；同意保持高層交往。

其中，布林肯邀請秦剛訪美，秦剛表示「願在雙方方便時訪美」。

除此之外，雙方同意繼續推進中美關係指導原則磋商，繼續推進中美聯合工作組磋商，解決中美關係中的具體問題，鼓勵擴大兩國人文和教育交流，就增加中美之間客運航班進行積極探討，歡迎更多學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪，並為此提供支持和便利。

據央視，雙方還就共同關心的重大國際和地區問題交換了看法。

據英國廣播公司記者澤克爾在推特發文，布林肯和秦剛的會談已於晚上8時結束，持續了五個半小時，比原定時間長了大約一個小時。接著，兩人進行「工作晚餐」。

央視旗下公眾號玉淵譚天晚間10時40分許時報導稱，中美外長會談結束，美方車隊駛離現場。

秦剛 布林肯 習近平

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