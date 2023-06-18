我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

宥勝私訊道歉Z女「這天終於來了」自爆也曾被性侵

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

編譯茅毅／即時報導
國務卿布林肯(左)和中國外長秦剛18日在北京釣魚台國賓館握手致意。(美聯社)
國務卿布林肯(左)和中國外長秦剛18日在北京釣魚台國賓館握手致意。(美聯社)

路透和法新社18日報導，國務卿布林肯和中國外長秦剛達5個半小時的「馬拉松式」會談，以及緊接著的兩人工作晚餐結束後，布林肯表示，他和秦剛的會晤「坦率、具實質性及建設性」。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，在18日的「布秦會」後，秦剛同意布林肯之邀，安排在彼此合宜的時間回訪華府，繼續相關討論。布林肯並強調外交以及在各類議題維持溝通管道暢通的重要性，以減少誤解與誤判的風險。

國務院高官提到，布、秦兩人均「準備充分」、有備而來，這是一場「真正的會談」。布林肯並向秦剛清楚表明，美國並不想與中國脫鉤。

據報導，「布秦會」正式開始前，秦剛在北京釣魚台國賓館門口，迎接布林肯一行人。依照慣例，秦剛引眾人至該國賓館庭園內的一棟別墅式接待樓。兩人並肩而行時曾簡短交談，曾任中國駐美大使的秦剛以英語詢問布林肯從華府飛來的長途行程，接著兩人在兩國國旗前握手。中外記者僅獲准短暫跟拍，在進入會議室前，兩人對記者提問均不發一語。

也參加「布秦會」的中國外交部部長助理華春瑩對此推文寫道，希望這場會議能夠有助帶領中美關係回到兩國領袖去年11月在峇里島達成的共識，並貼出一張布、秦握手的照片。

影片來源：YouTube WSJ

秦剛 布林肯 國務院

上一則

德桑提斯「敲門遊說大軍」就位 教戰守則：遇川粉盡快轉移話題

延伸閱讀

布林肯、秦剛北京會談「氣球事件」後終於見到面

布林肯、秦剛北京會談「氣球事件」後終於見到面

只派司長接機 布林肯訪中 北京冷臉以待

只派司長接機 布林肯訪中 北京冷臉以待
布林肯訪北京 阻芬太尼走私危機 將盼中合作解決

布林肯訪北京 阻芬太尼走私危機 將盼中合作解決
訪中前夕 布林肯與日韓外長談話 重申防衛承諾

訪中前夕 布林肯與日韓外長談話 重申防衛承諾

熱門新聞

劉伊娃（Eva Liu，音譯，圖左）和張凱西（Kelsey Chang，音譯，圖右）被惡男推下深谷。劉伊娃因重傷送醫不治，張凱西則因斷樹絆住緩衝，奇蹟般地只受瘀傷和裂傷等輕傷。（圖分別取自linkedIn、美聯社、臉書）

二華女遊歐慘遇惡男 被拋深谷一死一傷

2023-06-17 02:30
局部塗抹而治療勃起障礙的凝膠Eroxon已獲FDA批准上市。（取材自FDA）

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

2023-06-14 14:36
怎樣才算有錢人？一項最新調查發現，美國人將門檻定在220萬。(Pexels)

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

2023-06-14 15:13
中國科學院武漢病毒研究所。（路透資料照片）

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

2023-06-11 10:45
解放軍對台鉗形封控。(製表／洪哲政)

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

2023-06-11 16:40
圖為國務卿布林肯(左)離開北京首都國際機場。右二、三分別為中方接機官員、外交部美大司司長楊濤及美國駐中國大使伯恩斯。(路透)

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

2023-06-18 00:03

超人氣

更多 >
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待
林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友

林志玲7年前「比基尼辣照」被翻出 溼身曲線畢露震撼網友
遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國