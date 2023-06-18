「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

國務卿布林肯(左)和中國外長秦剛18日在北京釣魚台國賓館握手致意。(美聯社)

路透和法新社18日報導，國務卿布林肯 和中國外長秦剛 達5個半小時的「馬拉松式」會談，以及緊接著的兩人工作晚餐結束後，布林肯表示，他和秦剛的會晤「坦率、具實質性及建設性」。

國務院 發言人米勒（Matthew Miller）說，在18日的「布秦會」後，秦剛同意布林肯之邀，安排在彼此合宜的時間回訪華府，繼續相關討論。布林肯並強調外交以及在各類議題維持溝通管道暢通的重要性，以減少誤解與誤判的風險。

國務院高官提到，布、秦兩人均「準備充分」、有備而來，這是一場「真正的會談」。布林肯並向秦剛清楚表明，美國並不想與中國脫鉤。

據報導，「布秦會」正式開始前，秦剛在北京釣魚台國賓館門口，迎接布林肯一行人。依照慣例，秦剛引眾人至該國賓館庭園內的一棟別墅式接待樓。兩人並肩而行時曾簡短交談，曾任中國駐美大使的秦剛以英語詢問布林肯從華府飛來的長途行程，接著兩人在兩國國旗前握手。中外記者僅獲准短暫跟拍，在進入會議室前，兩人對記者提問均不發一語。

也參加「布秦會」的中國外交部部長助理華春瑩對此推文寫道，希望這場會議能夠有助帶領中美關係回到兩國領袖去年11月在峇里島達成的共識，並貼出一張布、秦握手的照片。

影片來源：YouTube WSJ