東協10國9月南海聯合軍演 分析：共同向中國示威

印尼國軍總司令尤多（Yudo Margono）日前表示，東協這場演習不涉及任何作戰行動訓練，目的在於強化東協的區域中心地位。（Getty Images）

東協10國9月間將首度在南海舉行聯合軍事演習，對聲索南海大部分主權的中國有何影響受到關注。專家認為，東協有意藉這項演習向中國示威，表達東協維護南海主權的一致決心。

美國之音（VOA）中文網報導，東協國家過去曾與美國海軍一同演習，但不曾單獨聯合軍演。因此，這次軍演將是東協成員國全員出動的聯合軍演，參與者還包括目前僅屬觀察員的東帝汶，以及仍由軍政府控制的緬甸。

根據報導，東協這項聯合軍演的地點，位在南海最南端的北納土納海（North Natuna Sea）。這一海域被印尼 劃為經濟海域，但遭中國反對，理由是中國認定這一海域位在其南海「九段線」主張範圍內，且曾派海警船巡航。

印尼國軍總司令尤多（Yudo Margono）日前對此表示，東協這場演習不涉及任何作戰行動訓練，目的在於強化東協的區域中心地位。而印尼軍方發言人朱里雅斯（Julius Widjojono）則指出，這場演習攸關亞洲，特別是東南亞 有發生災難的高風險。

台灣國際戰略學會執行長羅慶生表示，東協一改以往風格，事先沒有太多醞釀就快速決定舉行聯合軍演，相當出人意外。除了演習策劃國印尼有意在東南亞扮演更積極角色外，東協各國似乎有意以更緊密的態度，擴大東協在印太、在國際上的影響力，避免個別國家被迫捲入美中競爭當中。

羅慶生指出，印尼選擇不涉及島礁主權爭議、僅有經濟海域爭議的的北納土納海作為演習區，是藉機向中國施壓。至於中國，在美中競爭的背景下，雖不滿意但也只能接受。

新加坡 國際事務學會高級研究員胡逸山（Ei Sun Oh）也認為，印尼選在這一水域舉行東協聯合演習，在一定程度上具有向中國示威的意義，同時彰顯東協的南海主權聲索國之間，有一定程度的團結決心。

胡逸山表示，東南亞國家和中國之間，針對南海問題有時談判、有時衝突，既沒有取得共識的跡象，也沒有發生戰爭的可能。畢竟雙方經濟往來密切，東協國家不願與中國撕破臉。但同時美國也會持續介入，以免中國以「切香腸」方式擴大在南海的勢力。

至於中國對東協這場聯合軍演會有何反應？報導指出，5月間印度、越南、泰國、菲律賓、印尼及汶萊艦機在南海聯合軍演期間，屬於中國海上民兵組織的多艘船隻曾駛近演習區域，引起側目及質疑。

胡逸山認為，鑑於目前南海主權爭議看不出衝突升高的可能性，中國大可不必過度反應，且應在南海減少船艦進出，並對東協這次軍演低調處理，以讓東協在美中之間繼續維持中立。

新加坡南洋理工大學教授古賀慶（Kei Koga）表示，東協不可能與中國脫鉤，只能謹慎地與中國維持交往。但若將經濟全部押寶在中國，不僅可能造成經濟危機，也會造成安全危機。因此，東協從供應鍊等方面與美日等民主國家加強合作，才是最有力的平衡。