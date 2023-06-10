我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

批起訴書毫無根據 川普：即使被定罪也不退選

特斯拉自駕事故遠比曝光的多 已17死、736次撞車

白宮認了…中國在古巴設監聽站 川普任內擴建

編譯田思怡／即時報導
美國官員10日表示，美國情報顯示，古巴早就有中國的情蒐設施，並於2019年升級。圖為美國駐古巴大使館。(路透)
美國官員10日表示，美國情報顯示，古巴早就有中國的情蒐設施，並於2019年升級。圖為美國駐古巴大使館。(路透)

路透和彭博資訊報導，美國白宮承認古巴早就有中國的情報蒐集設施，並於2019年川普總統任內將其升級。

一名美國高級官員10日發表聲明表示，美國情報顯示，古巴早就有中國的情蒐設施，並於2019年擴建。這名官員以事涉敏感為由，不願身分曝光。

華爾街日報日前報導，中國與古巴達成秘密協議，將在古巴建立電子監聽設施，當時白宮對此報導表示強烈懷疑。不過現在美國官員澄清，拜登政府認為沒有新協議，這類設施在拜登上任之前已存在多年。

根據華爾街日報的報導，設在古巴的基地將讓中國情報單位監聽美國西南部的電子通訊，並監視航運交通。美國許多軍事基地設在西南部。

白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)8日表示，「我看了那篇報導，並不正確」。

但上述美國官員10日改口說，那篇報導的主要部分正確，白宮否認是因為中國一直在古巴和其他地方擴建情報設施，不是新的發展。

這名官員說，拜登政府上任後即獲簡報，中國在海外擴建後勤、基地和情報蒐集設施。當時中國考慮在大西洋、拉丁美洲、中亞、非洲和印太地區的一些地點，包括在古巴的設施，根據美國的情資，中國在2019年將其在古巴的情蒐設施升級。

古巴 白宮 拜登

上一則

川普陷密件門 多是「自己人」檢舉 加上他大嘴巴到處講

下一則

批起訴書毫無根據 川普：即使被定罪也不退選

延伸閱讀

川普陷密件門 多是「自己人」檢舉 加上他大嘴巴到處講

川普陷密件門 多是「自己人」檢舉 加上他大嘴巴到處講
不敢落井下石？川普遭聯邦起訴 共和黨總統大選對手「1原因」反挺他

不敢落井下石？川普遭聯邦起訴 共和黨總統大選對手「1原因」反挺他
密件案遭聯邦起訴 路透分析川普可能答辯角度

密件案遭聯邦起訴 路透分析川普可能答辯角度
拜登和潘斯都帶走機密卻未起訴 可能是這些原因

拜登和潘斯都帶走機密卻未起訴 可能是這些原因

熱門新聞

王璋（音譯）即使擁有接近滿分的SAT成績，但仍被幾個頂尖大學拒絕，他認為有歧視亞裔之嫌。(截圖自Fox News電視畫面)

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

2023-06-09 05:34
在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
王丹。(記者許君達／攝影)

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

2023-06-04 11:04
佛州州長德桑提斯的妻子凱西·德桑提斯(右)人氣高，是他的祕密武器。(Getty Images)

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

2023-06-04 09:18
民運人士王丹。（本報資料照片）

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

2023-06-03 04:16
加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化。紐約曼哈頓被霧霾籠罩，行人再度戴上口罩，彷彿回到疫情時期。（美聯社）

濃煙何時消散？預報：更嚴重的下一波8日來襲

2023-06-08 09:17

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體