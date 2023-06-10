白宮認了…中國在古巴設監聽站 川普任內擴建

美國官員10日表示，美國情報顯示，古巴早就有中國的情蒐設施，並於2019年升級。圖為美國駐古巴大使館。(路透)

路透和彭博資訊報導，美國白宮 承認古巴 早就有中國的情報蒐集設施，並於2019年川普總統任內將其升級。

一名美國高級官員10日發表聲明表示，美國情報顯示，古巴早就有中國的情蒐設施，並於2019年擴建。這名官員以事涉敏感為由，不願身分曝光。

華爾街日報日前報導，中國與古巴達成秘密協議，將在古巴建立電子監聽設施，當時白宮對此報導表示強烈懷疑。不過現在美國官員澄清，拜登 政府認為沒有新協議，這類設施在拜登上任之前已存在多年。

根據華爾街日報的報導，設在古巴的基地將讓中國情報單位監聽美國西南部的電子通訊，並監視航運交通。美國許多軍事基地設在西南部。

白宮國家安全委員會發言人柯比(John Kirby)8日表示，「我看了那篇報導，並不正確」。

但上述美國官員10日改口說，那篇報導的主要部分正確，白宮否認是因為中國一直在古巴和其他地方擴建情報設施，不是新的發展。

這名官員說，拜登政府上任後即獲簡報，中國在海外擴建後勤、基地和情報蒐集設施。當時中國考慮在大西洋、拉丁美洲、中亞、非洲和印太地區的一些地點，包括在古巴的設施，根據美國的情資，中國在2019年將其在古巴的情蒐設施升級。