更嚴重濃煙8日襲賓州、紐約州 預報：9日空氣品質改善

布魯克林籠罩在厚厚的霧霾當中，圖中是布魯克林大橋，位於左方的曼哈頓大橋幾乎已看不見。（美聯社）

加拿大南部魁北克省發生山林野火，濃煙瀰漫導致美東空氣品質嚴重惡化；由於野火短期內沒有熄滅跡象，濃煙還要蔓延多久，取決於風向；不僅如此，氣象預測，另一波更嚴重的濃煙將隨著冷鋒8日左右從加拿大往南飄到美國，賓州、紐約州 、大西洋中部可能出現品質極差的空氣，從事戶外休閒活動可能都對身體有害。

不過，氣象預報指出，9日到10日之間風向將轉為西北風，雖然無法將濃煙完全清除，但有助於降低細小微粒，能見度與空氣品質都將獲得改善。

多個環保機構7日對美國東北部、大西洋中部龐大地區發布空汙警報，範圍包括密西根州東南部、俄亥俄州部分地區、南卡羅來納州 北部、絕大部分的北卡羅來納州 、維吉尼亞州北部、絕大部分馬里蘭、德拉瓦州、賓州東部、紐約、佛蒙特、麻州、康乃狄克、羅德島等州，以及新罕布夏州西部。

7日上午衛星影像也顯示，美國東北部到北卡羅來納州、南卡羅來納州都籠罩於霧霾下，最嚴重的區域位於伊利湖(Lake Erie)、安大略湖(Lake Ontario)延伸到紐約州東南部一帶。

空汙警報也提醒健康狀況較為脆弱的族群必須提高警覺，包括患有心臟病、肺病的民眾以及老年人、幼童，應該限制在戶外從事耗費體力的活動，並減少戶外活動的停留時間。

霍夫斯徹大學(Hofstra University)氣象學家貝恩哈特(Jase Bernhardt)指出，紐約州雪城(Syracuse)空氣品質指標(Air Quality Index，AQI)創下1999年空污追蹤紀錄開始以來的最糟糕狀況。

史丹福大學(Stanford University)環境科學教授柏克(Marshall Burke)說，底特律、紐約的污染微粒指數是2006年以來數量最高的第一名與第二名。

空氣品質監測網站AirNow.gov顯示，空污指數已達有害健康標準的不良空氣往西蔓延，6日即已到達明尼蘇達州，7日早晨則波及北卡羅來納州、南卡羅來納州。