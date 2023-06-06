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白宮官員重申台海和平重要性 憂誤判風險增

中央社╱華盛頓6日專電
美國白宮印太事務協調員坎貝爾。（路透檔案照）
美國白宮印太事務協調員坎貝爾。（路透檔案照）

美國白宮印太事務協調員坎貝爾今天重申，維護台海和平穩定符合所有人利益，但擔憂台海發生誤判或軍機誤撞意外，可能導致意想不到的後果。而隨著共軍逼近美軍的活動日趨頻繁，誤判的可能性真實存在且正在增加。

坎貝爾（Kurt Campbell）今天出席智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）活動，與研究員米德（Walter Russell Mead）針對美國外交政策與全球事務對談。

近來接連發生中國日益挑釁的軍事行動，包括一架中國殲16戰機在5月26日攔截美國空軍RC-135偵察機期間，做出沒有必要的挑釁行動。之後又傳出美加軍艦執行聯合穿越台灣海峽任務期間，一艘中國軍艦一度與美軍飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon）相距不到150碼。

對於中國日益挑釁的行為，坎貝爾指出，溝通管道正在開啟，以更具建設性的闡述雙方利益與關注的領域。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在新加坡香格里拉對話就提到，美中建立危機管理溝通機制的重要性。中國國力日增，美中軍事摩擦情況較過去多，誤判的可能性真實存在且正在增加。

坎貝爾指出，冷戰期間曾有效建立機制，在意外衝突或緊張時刻進行危機溝通，但和中國卻無法做到，中國一直不願接受這類機制。日前在台海發生的中國驅逐艦對正在執行航行自由行動的美國軍艦進行危險行動，正說明這類機制建立的重要性。

對於台海可能爆發衝突，坎貝爾指出，美國正在爭取其他國家與組織公開表明，維護台海和平穩定符合所有人利益。維持警戒、傳遞重要訊號、做好準備是美國數十年來的任務，維持台海和平穩定，美方意識到台灣在民主與科技方面取得的重大成就，美方支持並希望維持這些成就。

與此同時，坎貝爾指出，也須提防台海發生誤判或軍機誤撞等類似事件的發生，這可能會導致意想不到的後果。美國當前的目標是採取必要步驟，確保對中國的嚇阻訊息與行動強力且明確，並避免意外發生導致可怕後果。

新加坡 白宮 國防部

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