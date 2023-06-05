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角逐白宮砲口對內 海理批川普、德桑提斯不表態挺烏克蘭

中央社／華盛頓4日綜合外電報導
前美國駐聯合國大使海理。（路透）
前美國駐聯合國大使海理。（路透）

前美國駐聯合國大使海理（Nikki Haley）爭取2024總統大選共和黨內提名，她今天批評前上司川普和黨內有力競爭對手德桑提斯（Ron DeSantis），稱兩人都不願表態願否看到烏克蘭打贏俄烏戰爭。

路透報導，目前共和黨內聲勢領先的前總統川普在近期幾場下鄉面對公眾的活動時表示，他樂見俄烏戰爭結束，也會幫助烏克蘭和俄羅斯談判解決問題。

與川普差距最接近的對手、佛羅里達州州長德桑提斯最近則表示，他支持能止戰的解決方案，希望在下任美國總統2025年1月接掌白宮前結束俄烏戰爭。

川普總統任內擔任駐聯合國大使的海理，目前是共和黨內初選唯一的女性角逐者。她痛批德桑提斯在今年曾稱俄烏是一場「領土爭端」的言論；德桑提斯在這番話招致各方抨擊後改口。

海理這次前往初選時程較早的愛荷華州，在美國有線電視新聞網（CNN）轉播的面對公眾活動時她說：「不能任由那些人坐在那稱這是領土爭端，也不容說我們應該保持中立。」

海理說：「烏克蘭獲勝才最符合美國國家安全利益。」

共和黨內對烏克蘭議題意見分歧，因為共和黨內多數選民都抱持孤立主義。

現年51歲、曾任南卡羅來納州州長的海理是在2月宣布角逐白宮大位，但共和黨內爭取提名者眾，估計有意角逐者本週將達兩位數，其中包括前副總統潘斯（Mike Pence）。

根據路透/易普索（Reuters/Ipsos）5月所做的最新民調，共和黨內目前川普以49%的支持率遙遙領先，其次是德桑提斯的19%，其他人根本看不到兩人車尾燈，包括支持率僅4%的海理。

由於害怕得罪川普的鐵粉，幾個月以來共和黨人都不願批評這位前總統，但最近情況略有改變，不乏像海理這樣將砲口對向川普。

共和黨 川普 德桑提斯

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