我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區驕傲遊行 同志、酷兒各領風騷 捍衛性別平權

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

WSJ：拜登政府本月將提議強制大銀行 資本需求額提高20%

編譯劉忠勇／綜合外電
美國監管當局有意將嚴格監管的資產門檻由2,500億美元降低為1,000億美元。(路透)
美國監管當局有意將嚴格監管的資產門檻由2,500億美元降低為1,000億美元。(路透)

華爾街日報引述知情人士報導，美國監管機構最快本月提議強制大型銀行將整體資本要求提高約20%，如此將有助於強化今年金融體系歷經今年中小型銀行倒閉風暴後的韌性。

知情人士透露，資本需求的具體規模取決於業者的業務，其中有大規模交易業務的大銀行將面臨最大的增幅。極依賴費用收入的銀行，像是投資銀行或財富管理事業的資本需求額也可能大幅增加。資本是銀行必須保持的緩衝，以備不時發生的損失。

華爾街日報報導，這個強化資本的計畫是加強華爾街規範的第一步，也代表川普政府時代較寬鬆的監管方式有所轉變。而銀行業者自己認為已不需要更嚴格的要求，且可能迫使更多銀行合併以保持競爭力，美國民眾取得貸款也會更困難。

矽谷銀行（SVB）等銀行3月倒閉引發金融業震撼之前，大銀行已經面臨較嚴格的規定。事發之後，監管機構已表示，他們計劃新規定所涵蓋的銀行會更廣。

資產至少1,000億美元的金融機構可能就得配合新規定，現有的規定僅適用於2,500億美元的大銀行。

銀行業有人批評，資本需求額拉高，可能會提高消費者的成本，並導致銀行停止提供某些服務。

代表美國大銀行的金融服務論壇（Financial Services Forum）執行長弗洛摩（Kevin Fromer）說：「沒必要增加更多資本需求額。額外的要求會給企業和借款人帶來負擔，在這個不當關頭阻礙經濟發展。」

銀行政策研究所（Bank Policy Institute）資深副總裁兼總顧問柯勒德（Katie Collard）表示，這個用於計算營運風險費的架構「不成比例地徒增」對於專注於收費業務事業的資本要求。

知情人士透露，擁有大型財富管理業務的銀行，例如摩根士丹利，以及擁有信用卡網路帶進刷卡收入的美國運通，可能都包括在內。

美國運通發言人強森（Andrew Johnson）說：「美國金融體制的強度和廣度需要量身定制的資本標準方法，當制定規則時，監管機構應該考慮不同銀行的規模和業務模式。」

華爾街 矽谷銀行 貸款

上一則

AI無人機演習中反殺操作員？空軍否認

下一則

川普再威脅「廢出生公民權」 恐成激進反移民說詞主流

延伸閱讀

共和黨參議員柯頓抨擊 拜登像「熱戀青少年」對中國示弱

共和黨參議員柯頓抨擊 拜登像「熱戀青少年」對中國示弱
AIT主席訪台會各黨2024總統參選人：美國不會選邊站

AIT主席訪台會各黨2024總統參選人：美國不會選邊站
工作12小時、周末輪班是常態 台積電「服從文化」在美成絆腳石

工作12小時、周末輪班是常態 台積電「服從文化」在美成絆腳石
勞資協商談不攏 美西長堤港至少一處碼頭仍將關閉

勞資協商談不攏 美西長堤港至少一處碼頭仍將關閉

熱門新聞

在美國校園的中國留學生約有30萬人，而中國校園的美國留學生只有350人，差距很大。圖為北卡大學校園，有許多國際學生。(路透)

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

2023-06-03 12:52
在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

2023-05-30 05:57
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
在臉書簡短回應當年在紐約涉及對一名男性性騷擾的指控後，中國異議人士王丹對本報記者重申無此事。記者康錦卿／攝影

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

2023-06-02 13:53
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機