李尚福大篇幅談台灣 分析：北京憂台海議題國際化

中國防長李尚福出席「香格里拉對話」。(美聯社)

美中防長在「香格里拉對話」發表演講隔空交鋒。中國防長李尚福大篇幅闡述對台灣議題的立場，與會學者分析，隨著國際越來越關注台海局勢，這代表北京 擔心台海議題國際化。

為期3天的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議今天落幕，國防部 長奧斯丁 （Lloyd Austin）、中國防長李尚福分別發表演講，在區域安全、台海局勢等議題上隔空交鋒。

近年中國加大對台軍事打壓，除了在台灣周圍舉行大規模軍演，解放軍機飛越台海中線也成新常態，台海局勢升溫，引發國際關注。

奧斯丁昨天在演講中表示，美國長期遵行「一中政策」及履行台灣關係法的義務，致力維護台海現狀。美國也會持續協助盟友及夥伴抵抗脅迫、霸凌，「我們不尋求衝突，但面對霸凌或脅迫，我們不會退縮」，這對台灣海峽來說，格外重要。

李尚福今天在演講中重申，「台灣問題是中國核心利益中的核心」，且「台灣問題是中國內政」，不容外部勢力插手干涉。

他不點名批評美國表示，「有的大國頻繁對台軍售、協訓台軍，升級官方來往」，還直指民進黨「挾洋謀獨」。

中國防長李尚福在「香格里拉對話」發表演講。(路透)

對於與會者問及中國在台海的行動，李尚福回應，不論從哪個角度來看，「台灣是中國不可分割的一部分」，不允許台獨勢力和外部干涉勢力將台灣從中國分割出去。

代表台灣參加「香格里拉對話」的學者、遠景基金會執行長賴怡忠接受中央社訪問分析，李尚福在演講中強調北京對台灣議題的立場，反映出中國對台灣議題國際化的擔憂。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎也持相同觀點。他說，李尚福演講內容與中國以往發言內容大同小異，但在有關台灣的部分，「談了一長段」，可能是因為中國與台灣相關的爭議越來越國際化，北京不願看到這樣的發展，藉由重申立場，「希望國際上把台灣視為中國內部問題」。

「香格里拉對話」聚集美國、中國及亞洲、歐洲等多國國防部長，還有專家學者，一同討論安全議題。除了會議本身，各國防長在場邊舉行的雙邊或多邊會議是另一重頭戲。

美中競爭加劇之際，北京拒絕美國先前提出奧斯丁與李尚福在場邊舉行雙邊會的提議，使得兩人在會議期間的互動備受關注。美、中防長在開幕晚宴同桌，先抵達會場的奧斯丁在李尚福到場後主動向前握手致意，但未有太多互動；隔天也同在「部長圓桌對談」現身。

美國防長奧斯丁(右一)中國防長李尚福(中左)握手致意。(美聯社)

莊嘉穎分析，奧斯丁和李尚福在晚宴上握手，顯示一些善意。奧斯丁演講內容強調合作、也提到嚇阻的重要性，「有點軟硬兼施」，整體言語聽起來比去年溫和。

但他觀察，從各方在會議上的發言來看，美國與盟國和中國之間的立場距離還是很大，就算這次美中防長有正式的雙邊對話，兩軍之間直接溝通也無法解決或減緩兩國間的摩擦。

不僅如此，美中雙方對於「對話」的理解，差異也很大。莊嘉穎指出，北京不把對話當成風險管理工具，而是談判的延伸，中國覺得現在不需要談判，也就沒有意願跟美國舉行雙邊會。

他表示，美中之間的分歧出自於「政治意願」，若要改變，必須自己在內部找到可以變動立場的時機與情況。但從這次「香格里拉對話」會議明顯看出美中出發點不同，且沒有一方會讓步，美中緊張關係仍會持續。