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王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

記者屈彥辰／台北即時報導
民運人士王丹。（本報資料照片）
民運人士王丹。（本報資料照片）

中國海外民運人士王丹被控性騷擾，台灣文字工作者徐豪謙於台北時間3日表示，王丹13年前曾在KTV內，當著他男友的面，毫無掩飾地將右手伸進他的衣服內撫摸他的腰。王丹則表示，相關指控與他認知和記憶有巨大的落差。

徐豪謙說，2010年他剛考上清大人社。社會所在那一年，聘請王丹來到清大開課。那時的王丹喜歡在課後到學生宿舍交誼廳，跟學生們喝酒聊天，特別喜歡跟對社會倡議有熱情、對政治局勢有洞見的學生交流。

徐豪謙提到，他忘記是學生起鬨還是王丹主動開口，某次的酒局從宿舍交誼廳移動到KTV。那時的他是有男友的狀態，當時的男友當天也有出現在KTV，王丹也知道他們兩個在交往。即便如此，王丹在KTV坐在他跟他男友的中間，在毫無掩飾的情況下，王丹把右手伸進他的衣服撫摸他的腰。

徐豪謙表示，被騷擾的不適感是一回事，但當下他非常生氣，怎麼敢在他男友面前手伸進來吃他豆腐？他也不確定他的前男友當時是真的沒看到，還是必須假裝沒看到。他對王丹生氣，也對他的前男友生氣。

徐豪謙強調，「我不敢想像這是人人追捧的學運領袖，是人人景仰的王老師會幹出來的事。肆無忌憚地在我男友面前性騷擾我，到底哪來的底氣？是因為他受萬人景仰，他覺得我也應該崇拜他，所以他可以毫不羞愧地對我下手嗎？或者他覺得只是小打小鬧、無傷大雅，但到底憑什麼覺得這是小打小鬧？而且是在我男友面前？而且我男友當下就坐在旁邊？到底憑什麼？」

徐豪謙進一步說，事後他跟很多人提過這件事，不是以什麼很嚴肅的口吻，只是以一種「how dare you」的心態，跟身邊的人談論這個誇張行徑。跟王丹比較親近的人說：「你也知道他就是一個老豬哥啊」，跟他比較親近的人附和：「是真的有點扯」。包含他個人在內，沒有人對於這個行為、這起事件給予譴責。

徐豪謙說，他認為是因為沒有嚴重到性侵的程度，是因為他是生理男性的緣故，是因為他是一個（淫亂的）男同志的緣故。「如果今天我是一個女性，而王丹做出一樣的舉動，大家（包括我）的反應會有180度的轉變。」

王丹對於相關指控，僅回應他忙於六四民主紀念館的開幕，表示對方的指控與他的認知和記憶有巨大的落差。再加上與他互動過的學生，工作夥伴眾多，有些也許久未聯絡，的確難以就指控方單方面的文字描述，有進一步的回應。

性騷擾 性侵 六四

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遭指未正面回應性騷案 王丹：與記憶有巨大落差

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