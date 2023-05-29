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債限協議遭部分右派痛批 他們揚言投反對票

編譯季晶晶／綜合外電
總統拜登與眾院議長麥卡錫達成債限協議，接下來必須說服國會議員投票通過立法。（美聯社）
總統拜登與眾院議長麥卡錫達成債限協議，接下來必須說服國會議員投票通過立法。（美聯社）

美國總統拜登和眾院議長麥卡錫達成的債限協議細節浮現，批評聲浪也出來了。有些議員認為在解決國家債務上做得還不夠，其他議員則擔心緊縮太過，低收入戶將受創。

這份協議的最終文本預計周日公布，它必須在眾院獲得來自兩黨的大量議員支持，並在參院表決拿到60票，才能立法成功。

目前，一些立場極右的國會議員表示反對，特別是經常與共和黨國會領導層產生衝突的強硬派「眾議院自由黨團」成員。

蒙大拿州眾議員羅森戴爾（Matt Rosendale）在推特表示，「我認為這是一場災難」；肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）推文批判，「假的保守派同意假的削減開支」；南卡羅萊納州眾議員諾曼（Ralph Norman）放話：「債限提高4億美元卻幾乎沒削減支出，這不是我們同意的事。我不會投票讓國家破產。」

不過，共和黨領導層一直都知道，與民主黨領導的白宮和參議院達成妥協，鐵定要失去部分成員的支持。問題在於這份協議能否在民主黨那邊獲得夠多的票，抵消共和黨的反對票。

民主黨有部分議員不喜明年非國防項目的開支凍結、對食物券領取人擴大增加工作要求有異見，但他們在更多細節出爐前謹慎以對。

新罕布夏州眾議員卡斯特是中間偏左團體「新民主黨」的主席，表達對 「白宮談判代表提供『可行的兩黨方案來結束這場危機』」有信心。

預計最可能投反對票的是較自由派的成員。華盛頓州眾議員賈亞帕（Pramila Jayapal）說，她要看法案內文，退伍軍人、遊民和剛離開寄養家庭的人，在工作要求上的豁免規定為何，再決定如何投票。

商業團體支持此份債限協議。美國距離可能擾亂全球經濟的債務違約風險，大約還有一周時間，主要商業團體一直敦促華府迅速行動，調高舉債上限。由200多名執行長組成的商業圓桌會議，呼籲國會儘快通過法案。該團體執行長博爾頓說：「除提高債限外，這項協議還採取措施，讓美國進入一個較具永續性的財政路徑，同時為准許改革支付了頭期款，有助為新的能源基設項目掃清道路。」

美國商會也敦促議員投贊成票，揚言為國會議員「打分數」、評估其重商程度時，將包括這次投票。

經濟學家已經明確表示，隨利率攀升和金融市場不振，即使短期的債務違約也會衝擊經濟。

眾議員 民主黨 投票

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