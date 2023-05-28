債限談判達協議 拜登：重要一步 麥卡錫：眾院31日投票

白宮與共和黨人27日就債限談判達成協議，原則上同意把國債上限調升兩年，同時削減某些政府開支，或者設立上限。圖為眾院議長麥卡錫在國會山莊簡報談判進展。(美聯社)

總統拜登 和眾院 共和黨籍議長麥卡錫27日晚分別宣佈，已就聯邦政府債務上限和預算達成初步一致，預計很快把有關協議文本提交國會投票。

拜登當晚發表聲明說，這是向前邁出的重要一步，代表了雙方的妥協。雙方談判團隊將在28日完成立法文本討論，然後提交給美國國會兩院。

麥卡錫表示，國會議員將在28日獲得有關協議文本，眾院將在5月31日進行投票。

麥卡錫今晚發推文說：「我剛剛和總統通電話。在他浪費時間、拒絕談判數月之後，我們達成一項對得起美國人民的原則性協議。」

美國財政部 長葉倫26日表示，如果國會不提高或暫停債務上限，估計到6月5日財政部資金將不足以履行支付義務。

麥卡錫在國會山莊（Capitol Hill）對記者說：「為了完成法案的起草，我們今晚仍有許多工作要做。」麥卡錫表示，他預計將在明天完成法案的起草，然後與拜登會談，並在31日就協議進行表決。

麥卡錫指出，這份協議做出「歷史性減支，讓民眾擺脫貧困進入勞動市場的重大改革，並控制政府的過度干預」，且協議中「並不包含新稅，也沒有新的政府計畫」。