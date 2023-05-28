我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

債限談判達協議 拜登：重要一步 麥卡錫：眾院31日投票

世界新聞網／編輯
白宮與共和黨人27日就債限談判達成協議，原則上同意把國債上限調升兩年，同時削減某些政府開支，或者設立上限。圖為眾院議長麥卡錫在國會山莊簡報談判進展。(美聯社)
白宮與共和黨人27日就債限談判達成協議，原則上同意把國債上限調升兩年，同時削減某些政府開支，或者設立上限。圖為眾院議長麥卡錫在國會山莊簡報談判進展。(美聯社)

總統拜登眾院共和黨籍議長麥卡錫27日晚分別宣佈，已就聯邦政府債務上限和預算達成初步一致，預計很快把有關協議文本提交國會投票。

拜登當晚發表聲明說，這是向前邁出的重要一步，代表了雙方的妥協。雙方談判團隊將在28日完成立法文本討論，然後提交給美國國會兩院。

麥卡錫表示，國會議員將在28日獲得有關協議文本，眾院將在5月31日進行投票。

麥卡錫今晚發推文說：「我剛剛和總統通電話。在他浪費時間、拒絕談判數月之後，我們達成一項對得起美國人民的原則性協議。」

美國財政部長葉倫26日表示，如果國會不提高或暫停債務上限，估計到6月5日財政部資金將不足以履行支付義務。

麥卡錫在國會山莊（Capitol Hill）對記者說：「為了完成法案的起草，我們今晚仍有許多工作要做。」麥卡錫表示，他預計將在明天完成法案的起草，然後與拜登會談，並在31日就協議進行表決。

麥卡錫指出，這份協議做出「歷史性減支，讓民眾擺脫貧困進入勞動市場的重大改革，並控制政府的過度干預」，且協議中「並不包含新稅，也沒有新的政府計畫」。

根據財政部公布的信息，聯邦政府目前債務規模約為31.46兆美元。如果分攤給美國民眾，相當於每個美國人負債9.4萬美元。在此次債務上限「瀕危」前，據美國國會相關部門統計，自二戰以來，國會已經102次對債務上限進行調整。近年來兩黨爭鬥日益加劇，債務上限談判扯皮不斷，造成市場動盪和政府停擺等亂象。

白宮與共和黨人27日就債限談判達成協議，原則上同意把國債上限調升兩年，同時削減某...
白宮與共和黨人27日就債限談判達成協議，原則上同意把國債上限調升兩年，同時削減某些政府開支，或者設立上限。圖為眾院議長麥卡錫在國會山莊簡報談判進展。(美聯社)

財政部 拜登 眾院

上一則

彭博：白宮、共和黨達成債務上限初步協議

下一則

憂北京藉封殺美光分化美韓關係 南韓不鼓勵韓商搶美光中國市場

延伸閱讀

彭博：白宮、共和黨達成債務上限初步協議

彭博：白宮、共和黨達成債務上限初步協議
債限協議將成 那指連漲五周

債限協議將成 那指連漲五周
新大使謝鋒要如何「說好中國故事」

新大使謝鋒要如何「說好中國故事」
「債限協議快達成」 拜登：盼12點鐘聲響起前解決僵局

「債限協議快達成」 拜登：盼12點鐘聲響起前解決僵局

熱門新聞

中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
南韓總統尹錫悅(中)準備進入日本官方準備的座車。(Getty Images)

拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

2023-05-20 12:04
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（Getty Images）

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

2023-05-27 16:02

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光