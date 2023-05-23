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紐時：中國封殺美光 報復美國扶持中企分化盟友

中央社台北23日電
中國當局日前以國安為由封殺美光半導體產品，引起熱議。（美聯社）
中國當局日前以國安為由封殺美光半導體產品，引起熱議。（美聯社）

中國當局日前以國安為由封殺美光半導體產品，引起熱議。紐約時報分析，這是中方將美光剔除出供應鏈的訊號，並開闢中國業者替代美光的空間。或讓美國盟友的晶片廠替代，藉此離間美國與盟友。

分析指出，長期以來，北京在剔除中國供應鏈中的外國科技公司時，往往選擇拐彎抹角甚至黑箱操作手法。例如由監管機構私下訓斥其高管，或用繁文縟節打壓公司，或偶爾突擊搜查辦公室，很少直接挑明這家公司不再受歡迎。但對美光（Micron）卻直截了當地發出這一訊號。

2022年，拜登（Joseph Biden）政府採取嚴厲措施，阻止中國晶片製造商獲得製造先進晶片所需的關鍵設備，以及超級電腦和人工智慧運算所需的晶片。而中國對美光的封殺，調查只進行了不到2個月，被廣泛視為對美方這些行動的報復。

分析提到，中國對美光的禁令，顯示了中國相較於美國的優勢：「一個行動迅速，且令人恐懼的威權統治」，得以快速宣布並實施絕對性的禁令。同時，禁令還能讓外界一窺中國的新策略。

這個策略是，中國當局藉此在半導體業領域，開闢了由中國晶片製造商填補的空間，並提振本國科技業；同時，若美國盟友的半導體公司接手美光失去的業務，這些公司可能會獲得數十億美元的銷售額，這可能在美國及盟友間製造裂痕，例如韓國。

這項分析認為，中國專門針對美光打擊其存儲晶片，這是中國與美國的晶片競爭中，為數不多存在立足之地的行業之一。

中國經濟學家、北京萬博新經濟研究院院長滕泰表示， 雖然中國此舉「具有戰略意義」，但中國在先進晶片方面仍然非常依賴美國。他更透過微博直言，打美光的最終目的，還是為了「讓某些美資企業有所收斂」，進一步推動擴大技術和貿易合作，不能關起門來走閉門造車之路。

中國對美光的封殺凸顯了另一個問題，那就是美國的盟友韓國將如何因應？韓國半導體公司從美光禁令中獲益最多，尤其是三星和SK海力士，將收割美光的客戶。據報導，美光2022年在中國的銷售額達33億美元。

晶片 北京 供應鏈

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