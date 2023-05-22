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在蒙大拿州遭禁 TikTok提告反控違憲

記者顏伶如／即時報導
蒙他拿州日前立法，全州禁用抖音，成為全美禁用抖音的第一州。抖音22日提告。(路透)
蒙他拿州日前立法，全州禁用抖音，成為全美禁用抖音的第一州。抖音22日提告。(路透)

蒙大拿州上周在全美各州當中首開先例，全面禁止熱門影音平台抖音(TikTok)；TikTok則於22日以違憲為由提告，要求法院擋下蒙州禁令。

全州禁用TikTok的法案，17日在共和黨籍蒙大拿州州長強佛特(Greg Gianforte)簽署後成為州法，2024年1月1日起生效。

TikTok發言人說：「為了保護我們的生意，以及數十萬名蒙州的TikTok用戶，我們對蒙州違反憲法的TikTok禁令提出挑戰。」發言人在聲明中表示：「從諸多判決與事實來看，我們相信我們強而有力的訴訟必定能夠取得勝利。」

蒙州TikTok禁令除了遭到TikTok提告之外，根據路透報導，還有五名TikTok用戶對州政府提告。

根據蒙州TikTok禁令內容，蘋果公司(Apple)、谷歌(Google)等科技企業，如果允許TikTok在蒙州得以下載，將被究責。每當有一名使用者得以下載TikTok，科技公司將面臨每個案例1萬元罰款，若繼續讓用戶下載，每天罰款增加1萬元，但用者本身不受罰。

TikTok發表聲明指出，對蒙州禁令提告理由有四大方向：美國憲法第一修正案、州法若與聯邦法衝突將為無效的聯邦優先權(federal preemption)、憲法商事條款(Commerce Clause)以及蒙州法令僅針對TikTok卻未提及其他社群網站公司。

TikTok在聲明中說，蒙州禁止用戶使用TikTok、關閉提供自由言論的平台，明顯觸犯憲法第一正案；蒙州以「國家安全」考量為由祭出禁令，但國安問題屬於聯邦政府管轄權限；蒙州禁令破壞各州之間旅遊與商務，則觸犯了憲法當中的商事條款。

哥倫比亞大學法學院(Columbia Law School)講師克瑞許南(Ramya Krishnan)說，蒙州禁令「嚴重侵權，且違反憲法」，蒙州民眾受到第一修正案保障的權利。

TikTok 蒙大拿州 社群網站

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