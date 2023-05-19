債限違約比政府關門更慘 摧毀就業、社福空轉 巨災波及全球

聯邦政府若違約倒債，靠稅收將不足以支付很大部分的開支。圖為國會山莊旁的公園裡垃圾成堆。(美聯社)

距離可能發生債務上限觸頂、違約僅不到兩周，兩黨談判仍舊沒有突破，也令人聯想起過去聯邦政府 停擺的光景：大部分聯邦雇員不上班、機構只剩必要工作人員、各處所處理事項堆積如山。但即使如此，政府停擺並不是最糟的情況。

美聯社報導，聯邦政府過去30年裡發生過四次停擺，非常清楚後果。但違約是未知領域，存在高度不確定性，廣泛且破壞性的衝擊可能從國內蔓延到全球。

政府停擺

國會未通過開支法案以讓政府編列預算 運轉時，就會停擺。必要人員如軍隊、聯邦運輸安全局(TSA)仍在運作，但多數聯邦工作人員會停班、公園維護和福利查詢等政府服務受限。這雖然負面影響經濟、打亂民眾生活，但並非災難性的後果。

據聯邦預算委員會，美國已經歷四次真正政府停擺(超過一個工作日)，停擺日期是可預期的，白宮也有一系列政府停擺時的應對計畫，去年12月便已避免過停擺。

政府違約

如果政府超過其法定債務上限並且無法再償還所有債權人或支付現有計畫便會違約。違約的不確定性包括發生日期以及政府支付債務、運用資金的優先順序。

布魯金斯學會(Brookings Institution)經濟研究高級研究員埃德爾伯格博士(Wendy Edelberg)表示，如果政府違約，普遍認為財政部 會先還清本金和利息，等到有錢才會支付非利息的其他款項。這意味美國將先還國債等債務，但其他福利系統或計畫恐怕會空轉，直到籌集足夠資金。

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)經濟政策主任艾卡巴斯(Shai Akabas)便說，政府若停擺，依然能從自動付款和定期支票領到社會保障金；政府若違約，尚不清楚領不領得到。「違約與停擺截然不同，我們不知道會產生什麼影響，因為史上從未發生過。」

財政部長葉倫(Janet Yellen)已多次警告違約的嚴重後果，本周重申這將摧毀公司及就業，數百萬依賴社會保障、退伍軍人、軍人家庭等計畫的家庭恐領不到錢。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點