影／蘇納克穿廣島鯉魚隊襪子晤岸田 引發網友熱議、同款商品旋即賣光

七大工業國集團（G7）領導人峰會19日起在日本廣島舉行，英國首相蘇納克與擔任東道主的日本首相岸田文雄前一晚會面時，特地穿上了繡有廣島當地職棒隊字樣的紅襪。Getty Images

七大工業國集團（G7）領導人峰會19日起在日本 廣島舉行，英國首相蘇納克與擔任東道主的日本首相岸田文雄 前一晚會面時，特地穿上了繡有廣島當地職棒隊字樣的紅襪，很快就成為社群媒體的熱門話題。

岸田文雄在東京出生，但家族出身自廣島，1993年初次當選眾議員至今都是代表代表廣島縣第一區。受到父親影響，岸田從小開始就是廣島東洋鯉魚隊的忠實粉絲。

每日電訊報報導，兩人共進晚餐時，蘇納克就藉由穿上廣島東洋鯉魚隊的襪子發起了外交魅力攻勢，還跟岸田表示，「我希望你的棒球隊比我的足球隊（南安普敦）有個更好的賽季，我的球隊度過了一個非常糟糕的的球季（從英超聯賽被降級）」。

日本首相官邸官方推特 帳號當晚就發布了蘇納克秀出紅襪的照片，並且寫上了「作為友誼的象徵，蘇納克首相穿上了廣島鯉魚隊的襪子！」

日媒報導了這個新聞後，販售同一產品的靴下屋廣島本通店當晚上推特發文表示，「蘇納克首相穿著廣島限定的鯉魚隊襪子，太大的新聞了，腦子裡一片混亂」，並在另外一條推文寫道「有這麼好的新聞可以嗎」。以特許方式經營該店的パピウエア（廣島市）受訪時也說，「驚訝得心臟都要跳出來了」。網友則留言指出，「好感度爆發了」、「（英國）準備如此充分讓我驚訝」與「蘇納克先生真淘氣」。

當地日媒報導，蘇納克所穿的這款鯉魚隊襪其實是只有在廣島縣內靴下屋販賣的限定版商品。不只官方網店已經賣光，部分門店也已經賣光。