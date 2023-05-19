G7廣島峰會開幕 以最強烈語言譴責俄羅斯

G7領袖峰會首日19日針對全球經濟、烏克蘭局勢進行討論。傍晚前往世界遺產嚴島神社的宮島。晚上在宮島的一家旅館共進晚餐，也討論核武裁軍的議題。路透

七大工業國集團（G7 ）領袖高峰會今天在日本廣島市登場，下午討論全球經濟問題及烏克蘭 局勢後發表聲明，以最強烈語言譴責且要求俄羅斯 即刻、無條件撤軍；G7也將加強合作，阻止第三者提供武器給俄羅斯。

出席G7峰會的領袖們上午參訪廣島和平紀念資料館（又稱原爆資料館）並與「被爆者」（受原子彈轟炸之害者）對話。

G7領袖下午1時45分在廣島灣宇品島上的格蘭王子大飯店開會。第一單元是探討「非分裂對立而是重視協調的國際社會／全球經濟」議題。會議約舉行80分鐘。

輪值主席國日本的首相岸田文雄首先表示，盼透過這次G7峰會做出積極、具體的貢獻，加強G7的團結。這次G7峰會有兩大支柱，一是要堅守基於法治自由開放的國際秩序，二是要加強與G7以外國際夥伴的關係。討論結果，G7領袖都同意這兩大觀點的重要性。

有關全球經濟，對於致力於轉型為綠能經濟、減少對特定國家的依賴、建立具信賴性的供應鏈（供應網）等，G7領袖都同意將密切合作，同時也贊成與國際性夥伴合作的重要性。

有關數位科技，G7領袖都同意有必要對符合G7價值的AI（人工智慧）、AR/VR等技術做管理。岸田表示，為了建立「以人為本、值得信賴的AI」，應具體化「具信賴性、自由的資料流通」（Data Free Flow with Trust ，DFFT），早日創立國際性的「廣島AI process 」框架，將透過部長級討論，於今年內彙整報告。

在貿易方面，岸田表示，以世界貿易組織（WTO）為主，基於規則的自由公正貿易體制，是全球成長及安定的基石。峰會上，G7領袖都同意，努力維持且加強自由公正的貿易體制。

下午3時45分起進行有關烏克蘭局勢的討論，時間約85分鐘，最後公布了「有關烏克蘭的G7領袖聲明」。聲明指出，以最強烈的語詞譴責俄羅斯，要求俄羅斯即刻、完全且無條件的撤軍。聲明還記載，要加強制裁俄羅斯並持續支援烏克蘭。G7將加強合作，以阻止有第三者提供武器給俄羅斯。

就俄羅斯對烏克蘭的侵略，岸田會議一開始就表示，G7應該展現團結的態勢，從各方面對烏克蘭提供支援，並且持續對俄羅斯採取嚴厲的制裁。與會者還討論了如何對付俄羅斯鑽漏洞避開制裁的對策。

會議結束後，G7領袖等前往世界遺產嚴島神社的宮島，一行人以神社的大鳥居為背景拍攝紀念照。晚上在宮島的一家旅館共進晚餐，也討論核武裁軍的議題。

明天，印度、韓國等8國領袖受邀出席擴大會議，討論糧食問題等。21日G7峰會閉幕當天將通過領袖聲明。

日媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）最快明天抵達日本廣島與會。日本政府正安排他與岸田舉行個別會談。