我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

2周內債限有解 史指9個月新高

美國與G7持續力挺烏克蘭 將公布對俄新制裁

中央社／廣島19日電
七大工業國集團（G7）日本峰會即將登場。(Getty Images)
七大工業國集團（G7）日本峰會即將登場。(Getty Images)

七大工業國集團（G7）日本峰會即將登場，一名美國官員在會前表示，基於俄羅斯持續對烏克蘭出兵，美國與G7其他經濟體將公布新的對俄制裁和出口管制。

路透社報導，G7各國領導人當地時間19日將齊聚日本廣島，處於第二年的俄烏戰爭是議程重點。

美國已帶頭嚴厲制裁俄國企業、銀行與個人，新制裁旨在重申世界強國援烏抗俄的決心。

這名官員18日告訴記者，G7的最新努力旨在阻斷俄國獲得戰場所需物資的能力、消除規避制裁的漏洞、進一步降低各國對俄國能源的依賴度，還有縮減莫斯科當局利用國際金融體系的管道。

官員說：「我們繼續施壓俄羅斯，這份承諾跟去年一樣堅定。」

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，美國與歐盟、英國等盟友持續加強制裁和出口管制來施壓俄國。目前為止華府的制裁目標已納入俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、俄國金融業和權貴。

華府過去幾個月打擊規避制裁行為，重點擺在軍民兩用項目。

美國最新制裁方案包括「廣泛限制戰場關鍵品項」，以及將約70個來自俄羅斯和第三國的實體列入美國商務部的黑名單，防止它們獲得美國出口品。

除此之外，美國還會宣布約300項針對個人、實體、船舶、飛機的新制裁，鎖定打擊「金融服務商」、俄國未來的能源獲取能力，以及在歐洲、中東、亞洲協助支援戰爭的其他人。

美國制裁權也將擴及俄羅斯更多產業。

這名美國官員還說，華府將採取重要步驟，使其行動跟歐盟、英國密切配合，以確保G7在回應「俄國殘忍行徑」時盡可能保持協調一致。

俄國 俄羅斯 G7

上一則

拜登預告拜習會 時間未定 官員透露：決定權在中國

下一則

拜登、岸田會談 反對武力改變現狀 重申維繫台海和平

延伸閱讀

拜登預告拜習會 時間未定 官員透露：決定權在中國

拜登預告拜習會 時間未定 官員透露：決定權在中國
白宮：布林肯將代替拜登出訪巴布亞紐幾內亞

白宮：布林肯將代替拜登出訪巴布亞紐幾內亞
克里米亞穀物列車脫軌 俄羅斯官員稱遭蓄意破壞

克里米亞穀物列車脫軌 俄羅斯官員稱遭蓄意破壞
若「台灣有事」 立陶宛外長：歐盟已共商援台措施與對中制裁

若「台灣有事」 立陶宛外長：歐盟已共商援台措施與對中制裁

熱門新聞

馬斯克在推特正式宣布琳達·亞卡里諾出任推特新CEO。(Getty Images)

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

2023-05-12 14:35
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

2023-05-12 02:26
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
北美原住民的祖先可能自中國遷徙(Pexels)。

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

2023-05-12 15:50
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神
哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義