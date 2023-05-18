美國與G7持續力挺烏克蘭 將公布對俄新制裁

七大工業國集團（G7）日本峰會即將登場。(Getty Images)

七大工業國集團（G7 ）日本峰會即將登場，一名美國官員在會前表示，基於俄羅斯 持續對烏克蘭出兵，美國與G7其他經濟體將公布新的對俄制裁和出口管制。

路透社報導，G7各國領導人當地時間19日將齊聚日本廣島，處於第二年的俄烏戰爭是議程重點。

美國已帶頭嚴厲制裁俄國 企業、銀行與個人，新制裁旨在重申世界強國援烏抗俄的決心。

這名官員18日告訴記者，G7的最新努力旨在阻斷俄國獲得戰場所需物資的能力、消除規避制裁的漏洞、進一步降低各國對俄國能源的依賴度，還有縮減莫斯科當局利用國際金融體系的管道。

官員說：「我們繼續施壓俄羅斯，這份承諾跟去年一樣堅定。」

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，美國與歐盟、英國等盟友持續加強制裁和出口管制來施壓俄國。目前為止華府的制裁目標已納入俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、俄國金融業和權貴。

華府過去幾個月打擊規避制裁行為，重點擺在軍民兩用項目。

美國最新制裁方案包括「廣泛限制戰場關鍵品項」，以及將約70個來自俄羅斯和第三國的實體列入美國商務部的黑名單，防止它們獲得美國出口品。

除此之外，美國還會宣布約300項針對個人、實體、船舶、飛機的新制裁，鎖定打擊「金融服務商」、俄國未來的能源獲取能力，以及在歐洲、中東、亞洲協助支援戰爭的其他人。

美國制裁權也將擴及俄羅斯更多產業。

這名美國官員還說，華府將採取重要步驟，使其行動跟歐盟、英國密切配合，以確保G7在回應「俄國殘忍行徑」時盡可能保持協調一致。