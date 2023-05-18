我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2周內債限有解 史指9個月新高

三情況 你可能需要人壽保險

拜登預告拜習會 時間未定 官員透露：決定權在中國

國際中心／即時報導
圖為2022年在印尼舉行的拜習會。（路透）
圖為2022年在印尼舉行的拜習會。（路透）

總統拜登17日前往廣島出席G7峰會前表示，他將會與中國國家主席習近平談話，但他沒有說什麼時候。

路透報導，拜登動身前往日本出席G7高峰會前，於答覆記者詢問時表示：「無論時間是否很近，我們都將會面。」

多名美國官員告訴美國有線電視新聞網（CNN），拜登未來數個月內擬安排數名高層官員訪問北京，尋求與中國就重大議題重新接觸。

國務卿布林肯今年2月因中國氣球事件，延後原訂的北京之行。

報導指出，美方目前正在討論安排多名高層官員出訪，包括布林肯、財政部長葉倫、商務部長雷蒙多和氣候特使柯瑞，但即使是參與相關規畫的官員，也不清楚出訪的先後順序。

多名美國官員告訴CNN，政府內部有部分官員對於出訪先後看法堅定，其餘官員則不太關注順序問題。

布林肯及白宮國安顧問蘇利文曾於間諜氣球事件後與中國官員見面，但美國政府內部體認到，高階官員訪問北京討論重大議題，對處理美中關係至關重要。拜登上任兩年多以來，內閣成員從未訪問中國。

熟悉相關討論的消息人士告訴CNN，國務院官員認為，布林肯理應先於其他內閣官員，成為第一位訪問北京的拜登政府高官。

官員指出，目前還沒有討論到布林肯訪中的具體日期。另有消息人士透露，雷蒙多和葉倫可能先於布林肯訪問北京。

一名美國官員表示，「實際情況是中國有權酌情決定」，並稱中國可能更願意先和美國就經濟問題進行接觸。

氣候特使柯瑞日前宣布「近期內」可望應邀訪中，引起國務院官員對老長官的怨言，認為柯瑞不該搶布林肯的鋒頭，按照排序應該由布林肯先登陸。

布林肯 拜登 北京

上一則

英日廣島協議：台海和平是國際安全不可或缺一部分

延伸閱讀

白宮：布林肯將代替拜登出訪巴布亞紐幾內亞

白宮：布林肯將代替拜登出訪巴布亞紐幾內亞
G7廣島峰會倒數一天美日峰會先登場 2.4萬警力維安

G7廣島峰會倒數一天美日峰會先登場 2.4萬警力維安
將訪廣島和平紀念公園 白宮：拜登不會為投下原彈道歉

將訪廣島和平紀念公園 白宮：拜登不會為投下原彈道歉
債限危機擴至外交 紐時：拜登要向G7各國保證不違約

債限危機擴至外交 紐時：拜登要向G7各國保證不違約

熱門新聞

馬斯克在推特正式宣布琳達·亞卡里諾出任推特新CEO。(Getty Images)

馬斯克正式宣布 推特新CEO就是她

2023-05-12 14:35
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

2023-05-16 03:17
川普在被法院判賠女作家的次日，即上CNN對全國觀眾直播的里民大會節目，雖然主持人不斷逼問關鍵問題，但都被川普四兩撥千金閃避。（截自CNN）

川普里民大會成「70分鐘謊言奇觀」 CNN執行長回應了

2023-05-12 02:26
「通俄門」特別檢察官杜然。(美聯社資料照)

川普蒙冤？特檢官報告：FBI處理通俄門「嚴重失職」

2023-05-15 16:34
北美原住民的祖先可能自中國遷徙(Pexels)。

快看世界／位於北美的原住民 竟與中國有血緣關係？

2023-05-12 15:50
土耳其總統大選計票中。(美聯社)

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

2023-05-14 21:17

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神

劉亦菲完美駕馭死亡芭比粉 多肉身材如希臘女神
哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義