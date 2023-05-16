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前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

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前紐約市長朱利安尼遭爆「逼助理口交」 還常挑川普來電時

中央社／紐約15日綜合外電報導
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）
前紐約市市長朱利安尼。（美聯社）

曾擔任前紐約市市長朱利安尼（Rudy Giuliani）助理的鄧菲（Noelle Dunphy），今天指控朱利安尼對她犯下「範圍廣泛的性侵害、性騷擾」行為，並求償1000萬美元。

鄧菲也指控朱利安尼拖欠薪資，並「在酒後發表具性別歧視、帶有種族主義和反猶太主義的言論」，讓她的工作環境「令人難以忍受」。

訴狀中提到，曾擔任美國前總統川普私人律師的朱利安尼，經常在開擴音接聽時任總統川普等高知名度友人和客戶來電時，要求鄧菲為他口交。

根據這個向紐約州法院提起的訴訟，鄧菲2019年1月起擔任朱利安尼的商業發展負責人，年薪100萬美元。

鄧菲聲稱，幾乎在她開始為朱利安尼工作後，就馬上開始對她有上述的不當行為。

訴狀中指：「朱利安尼明確表示，滿足他的性需求是鄧菲的工作，也是她作為他的法律代表的必要條件。朱利安尼幾乎隨時隨地都會有性需求。」

訴狀並稱，78歲的朱利安尼「違背她的意願」，強迫鄧菲在他的公寓進行口交。

訴狀也稱，朱利安尼「經常要求她（鄧菲）裸體、穿他幫她買的比基尼或有美國國旗圖案的熱褲工作」。

訴狀提到，朱利安尼時常在床上打視訊電話給鄧菲，且他很明顯是在白色被單下撫摸自己。

鄧菲也聲稱，朱利安尼說她的薪水「不得不延後支付」，且任用她一事得保持「秘密」，直到他的離婚訴訟結束為止。

這起訴訟要求朱利安尼賠償1000萬美元。

朱利安尼的發言人在發給美國媒體的聲明中表示，朱利安尼「強烈且全盤否認訴訟中提及的指控，並計劃對這些控訴徹底進行辯護。」

發言人說：「這單純是（對朱利安尼的）騷擾及敲詐勒索。」

朱利安尼曾任紐約市長8年，他因領導這個美國金融中心走過2001年9月11日發生的恐怖攻擊事件，獲得全國一致讚賞。

但他的聲譽近年來一落千丈，很大一部分原因是他為川普幫腔，稱川普2020年大選勝利被偷走。

川普 紐約市 性騷擾

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