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港媒：中美維也納會晤 討論了布林肯訪中一事

記者廖士鋒／即時報導
國務卿布林肯（右）多次表態希望訪問中國，圖為布林肯與中共外事辦主任王毅2月在慕尼黑安全會議場邊會晤。（美聯社）
國務卿布林肯（右）多次表態希望訪問中國，圖為布林肯與中共外事辦主任王毅2月在慕尼黑安全會議場邊會晤。（美聯社）

氣球事件之後，中國與美國關係持續下降，直到近日雙方外交高層在奧地利維也納會晤，才有首度的高層接觸。最新消息是，國務卿布林肯身邊的高級顧問表示，布林肯希望在「不久的將來」訪問中國，相關訪問也在維也納會晤有所討論。

港媒南華早報13日晚間引述一位布林肯（Antony Blinken）身邊的智囊、國務院顧問查列特（Derek Chollet）說法指，中共外事辦主任王毅與美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在維也納的會晤中，有討論到訪問的大致輪廓。

人在瑞典斯德哥爾摩參加會議的查列特，13日上午接受南華早報專訪時透露，王毅與蘇利文談到了雙方對訪問成果的期望，以及華府希望與北京對話的結構，特別是找出「可以為局勢減輕壓力的方法」。他強調，「我們非常希望回到偵查氣球飛越美國前、2月時的計畫，布林肯將代表美國總統前往北京，接續兩國元首去年底在峇里島會晤時未完的工作」。

儘管報導指布林肯希望在「不久的將來」（in the near future）訪問中國，不過查列特也指出，雖然美國願意進行面對面的接觸，但北京不願意這樣做。

此前，5月10日至11日王毅與蘇利文在維也納會晤，這是2022年11月雙方領導人會晤後，時隔170天再度有高層會晤，上一次同級會晤則是2022年6月13日在盧森堡的會晤，而中國官方對會晤的通稿僅有170餘字。

白宮官員在電話記者會上則指出，雙方會晤長達8個多小時，但對於布林肯訪問一事，官員稱「沒有討論具體日期，這次會晤無關於日程」，但官員指「預計在未來幾個月內將有雙向的接觸和訪問」。

中國官媒環球時報12日引述「不具名官員」談論維也納會晤，官員表示會晤長達「10個多小時」，王毅要求美方不能簡單以「競爭」來定義整個中美關係，應該停止遏制打壓、回歸理性務實，與北京相向而行，推動中美關係止跌企穩。

該官員還表示，王毅強調台灣問題是「中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是第一條不可逾越的紅線」；此外王毅還要求美方取消對中美人文交流不合理的限制和干擾，與中國一道開展更多兩國各界交往，增進人民間相互理解。

但是目前中國官方與上述不具名官員的說法，都尚未透露雙方是否討論了布林肯訪問中國的相關訊息。

布林肯 王毅 北京

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