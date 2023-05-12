拜登可無視債限？學者：於法有據 杜絕共和黨再勒索

有學者主張，基於憲法第14修正案以及後法優於前法的法理原則，拜登可以無視債限，杜絕共和黨此後再遂行債限勒索。（路透）

國債 違約期限6月1日將屆，國會共和黨 人似乎有所準備，要讓國債走到倒債邊緣，即便並不真的違約。政府內外都在加強辯論，拜登 總統可否無視債限，以便國家繼續給付國債本息而運作下去；康乃爾大學法學教授霍克特(Robert Hockett)主張，基於憲法第14修正案以及後法優於前法的法理原則，拜登可以那麼做，杜絕共和黨此後再遂行債限勒索。

拜登可以罔顧債限而繼續償還國債的理由、立論十分強大。首先是憲法第14修正案禁止質疑美國已欠的債務；再來是後法優於前法原則，基本上指的是國會最近通過的預算法案，可以打敗任何更早立法規定的債限。

首先，假如美國6月1日倒債，停付國債本息，那麼開國第一位財政部長漢米爾頓(Alexander Hamilton)及200多年以來繼任者一直追求的國家債信評等不受訾議，就前功盡棄。美國銀行界、金融市場及世界資本市場都會搖搖欲墜。

再來，美國國債總值逾24兆元，是迄今全世界最大的資產市場，也是銀行界、退休基金、對沖基金等商業投資組合的首要安全資產。最近的銀行危機如矽谷銀行等，只因聯準會連串升息，致低殖利率公債的價值暫時下挫，就告發生；相形真的發生倒債，只是小兒科而已。

公債違約也會讓美元作為全球儲備資產的價值快速暴跌。美元的價值主要扎根在全球對以美元計值的金融資產。而美國公債是迄今量最大的資產，它們跌價就造成美元跌價，很快就讓進口變貴得多；美國通膨就會遠遠慘於目前，來到貌似阿根廷或者20年前的俄羅斯，那種程度。

公債違約，接下來美國就無法維持海外軍事基地等資產，無法付薪津給成千上萬美軍。只剩中國成為駕馭全球的唯一超強。

最後，美國出現可能真的違約光景，都會讓履行債務成本大增，讓赤字遠大於目前，這個結果跟共和黨的惺惺作態，說什麼很關心赤字，才把調升債限跟大規模削砍支出綁在一起，完全自相矛盾。

假設拜登總統決定挑戰或無視債限，訓令財長葉倫在6月1日或更早，不管怎樣都繼續履行美國國債，另詳細向全國說明出於法律、財政及道德而這麼做的原因。那麼會出現的最好光景，便是眾院議長麥卡錫的黨團承認自己沒有法律基礎，虛張聲勢被戳破，放棄此一伎倆，通過預算立法，而讓參院及總統最後都能接受。

拜登總統沒等到6月1日，現在就義正詞嚴駁斥債限了。假設共和黨真要把總統告上法院，會發現總統的主張義正詞嚴，市場也會歡迎這種光景，共和黨太常威脅動用這種歲出入恐怖行為了，上法院或許一勞永逸。

要是告到最高法院會如何？霍克特認為，就算有些右派大法官變得很激進，也該懂得憲法不會導致「自殺」；債限植根於1917年的「自由公債法」(Liberty Bond Act)，那條法律更不是想鼓勵美國自己找死。依法論法，1917年債限長久以來，早被新的國會預算程序所取代；新程序自1974年以來自行決定債限。1917年債限還被質疑是否遵循憲法第14修正案。

援引第14憲法修正案，是否誠如財長葉倫日前所論，會引發憲法危機？霍克特認為不盡然。首先，以很多立論來看，共和黨拿債限來綁架，已是違法；再來，當前面臨的並非法律問題，會讓總統槓上國會。當前因債限發生的無聊鬧劇，是國會一派人馬自行衝撞整個國會。美國債務是依法負擔的，國會立法通過的債；簡而言之，眾院共和黨只是拒絕償還整個國會早在預算案立法時，業已明定國家要償還的債務。

霍克特呼籲，趕快把自由公債時代的債限入土為安，一勞永逸終結這種荒謬事。