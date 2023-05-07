休旅車衝撞庇護所附近民眾 德州美墨邊城7死多傷

德州最南部城市布朗斯維爾一部休旅車衝撞在路邊巴士站牌下等車的民眾，造成7死6傷。圖為事故現場工作人員將休旅車拖走。(美聯社)

德州最南部城市布朗斯維爾警方今天表示，一部休旅 車衝撞在路邊巴士站牌下等車民眾，造成7人喪生、至少6人受傷，數家媒體報導傷者已累積到11人，事發原因不明。

美聯社報導，布朗斯維爾（Brownsville）警方調查員桑多華（Martin Sandoval）表示，這起事件當地時間上午8時30分左右發生在這個邊境城巿一座移民庇護 所附近的巴士站牌下。

庇護所主任馬多納多（Victor Maldonado）表示，位在庇護所對面的巴士停靠站沒有標示、沒擺長凳，等車民眾沿著路邊席地而坐。他表示，大部分受害者為委內瑞拉籍男性。

馬多納多說，經檢視庇護所今天上午的監視器畫面，「一台捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）休旅車從約100英尺遠處闖紅燈，壓過坐在巴士站牌下的人」。

德州最南部城市布朗斯維爾一部休旅車衝撞在路邊巴士站牌下等車的民眾，造成7死6傷。圖為巴士站附近被撞爛的汽車。(美聯社)

這間庇護所是布朗斯維爾巿唯一提供過夜的庇護所，管理從聯邦拘留獲釋的數以千計移民。

儘管庇所只能夠收容250人，馬多納多表示，最近兩個月以來，他們每天接收250到380人，不過其中許多人都在抵達當天離去。

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近數周來，跨境情況有增加趨勢，布朗斯維爾巿為此宣布進入緊急狀態，並且協調地方、州和聯邦資源在執法和人道主義問題上作出回應。

法新社報導，肇事駕駛被路人逮著，交給後來抵達的警方，並且被控危險駕駛。

桑多華告訴美國廣播公司（ABC）所屬頻道，當局已經展開調查，以認定事發原因為意外或蓄意。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點