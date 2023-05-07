我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

休旅車衝撞庇護所附近民眾 德州美墨邊城7死多傷

洛城大型「強占街頭」 警逮30人、扣12輛車

休旅車衝撞庇護所附近民眾 德州美墨邊城7死多傷

中央社德州布朗斯維爾7日綜合外電報導
德州最南部城市布朗斯維爾一部休旅車衝撞在路邊巴士站牌下等車的民眾，造成7死6傷。圖為事故現場工作人員將休旅車拖走。(美聯社)
德州最南部城市布朗斯維爾一部休旅車衝撞在路邊巴士站牌下等車的民眾，造成7死6傷。圖為事故現場工作人員將休旅車拖走。(美聯社)

德州最南部城市布朗斯維爾警方今天表示，一部休旅車衝撞在路邊巴士站牌下等車民眾，造成7人喪生、至少6人受傷，數家媒體報導傷者已累積到11人，事發原因不明。

美聯社報導，布朗斯維爾（Brownsville）警方調查員桑多華（Martin Sandoval）表示，這起事件當地時間上午8時30分左右發生在這個邊境城巿一座移民庇護所附近的巴士站牌下。

庇護所主任馬多納多（Victor Maldonado）表示，位在庇護所對面的巴士停靠站沒有標示、沒擺長凳，等車民眾沿著路邊席地而坐。他表示，大部分受害者為委內瑞拉籍男性。

馬多納多說，經檢視庇護所今天上午的監視器畫面，「一台捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）休旅車從約100英尺遠處闖紅燈，壓過坐在巴士站牌下的人」。

德州最南部城市布朗斯維爾一部休旅車衝撞在路邊巴士站牌下等車的民眾，造成7死6傷。...
德州最南部城市布朗斯維爾一部休旅車衝撞在路邊巴士站牌下等車的民眾，造成7死6傷。圖為巴士站附近被撞爛的汽車。(美聯社)

這間庇護所是布朗斯維爾巿唯一提供過夜的庇護所，管理從聯邦拘留獲釋的數以千計移民。

儘管庇所只能夠收容250人，馬多納多表示，最近兩個月以來，他們每天接收250到380人，不過其中許多人都在抵達當天離去。

影片來源：YouTube FOX News

近數周來，跨境情況有增加趨勢，布朗斯維爾巿為此宣布進入緊急狀態，並且協調地方、州和聯邦資源在執法和人道主義問題上作出回應。

法新社報導，肇事駕駛被路人逮著，交給後來抵達的警方，並且被控危險駕駛。

桑多華告訴美國廣播公司（ABC）所屬頻道，當局已經展開調查，以認定事發原因為意外或蓄意。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

庇護 休旅 移民

上一則

日韓峰會 韓：合作優先 日：今後也不會動搖

下一則

再傳大規模槍擊 拜登敦促國會禁攻擊性武器

延伸閱讀

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞

德州商場槍手身分曝光 為33歲男性賈西亞
德州槍案8死7傷 目擊者：槍手身穿類似特警隊的全黑服裝

德州槍案8死7傷 目擊者：槍手身穿類似特警隊的全黑服裝
德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃

德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃
威爾森大樓計畫縮水 搶德州第一高樓不成

威爾森大樓計畫縮水 搶德州第一高樓不成

熱門新聞

英國凱特王妃頭戴桂冠水晶銀飾出席6日國王查理三世加冕大典。（美聯社）

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

2023-05-06 08:23
長期獨自照顧行動不便的父親，不知何時才是盡頭的沉重壓力，讓Mike感到身心俱疲。(特派員黃惠玲／攝影)

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

2023-05-02 12:15
圖為在北京首都機場的中國東方航空客機。(美聯社)

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

2023-05-01 02:28
英國國王查理三世（右）6日舉行加冕大典，兒子威廉王子（中）在宣誓後親吻父親臉頰。（截取自NBC直播影片）

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

2023-05-06 08:36
在美國社會越來越老齡化的今天，如何讓長者老有所依、老有所養，是當前重要議題。(美聯社)

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

2023-05-02 02:30
81歲的傑西卡·利茲出庭作證形容川普於1979年在飛機上「想親吻我，抓住我的乳房，就好像他有40億隻手。」（歐新社）

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

2023-05-03 00:35

超人氣

更多 >
德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃

德州購物中心驚傳槍擊 至少8死7傷 槍手遭警擊斃
74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議

74歲英王查理若駕崩 新繼承順序為何？網掀熱議
孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV

孟晚舟繼子治裝3萬美元 網酸：我用愛國心買華為 他買LV
Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了
星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光

星宇航空遇怪風 讓旅客睡航廈「滿地睡袋」畫面曝光