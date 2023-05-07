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健康度誰適任總統？民調：64%美國人看好川普 拜登只獲33%

編譯田思怡／即時報導
民調顯示，現年76歲的美國前總統川普(右圖)只比現任總統拜登(左圖)小4歲，但美國人對兩人勝利總統的能力看法大不相同。（Getty Images）
民調顯示，現年76歲的美國前總統川普(右圖)只比現任總統拜登(左圖)小4歲，但美國人對兩人勝利總統的能力看法大不相同。（Getty Images）

華盛頓郵報報導，根據華盛頓郵報和美國廣播公司(ABC)的最新民調，現年80歲的美國總統拜登的整體滿意度跌到新低點，而且有超過六成的美國人認為拜登不具備有效勝任總統的敏銳頭腦和健康身體，這項民調結果凸顯拜登競選連任所面臨的挑戰。

這項民調結果顯示，現年76歲的美國前總統川普只比拜登小4歲，但美國人對兩人勝利總統的能力看法大不相同。只有32%的美國人表示拜登的頭腦敏銳度能有效勝任白宮主人，但有54%認為川普具備這個能力。33%美國人表示拜登的身體健康足以勝利總統，有64%美國人對川普有同樣看法。

川普是目前民調領先的共和黨總統參選人，拜登已宣布競選連任，兩人可能成為明年總統大選的競爭對手。

整體而言，有43%美國人認為拜登和川普要再當一任總統，年紀都太大。但對兩人的看法還是有區別，26%認為只有拜登年紀太大，1%認為只有川普年紀太大，28%認為兩人的年紀都足以勝任另一任總統。

另外，拜登的整體滿意度從2月的42%，下滑到36%，比去年初創下的前次低點37%還低。他的不滿意度高達56%，其中47%「強烈」不滿。

拜登 川普 民調

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