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歸心似箭？英王加冕大典一結束 哈利就急搭車離開

「死神」現身西敏寺？查理三世加冕典禮影片引熱議

查理加冕前警察先捕6抗議者 罪名「企圖製造社會動亂」

編譯陳曉慈／即時報導
英國國王查理三世6日舉行加冕大典，倫敦警察局在典禮前沒收反王組織「共和」的抗議告示牌，並拘捕數名該組織成員。（Getty Images）
英國國王查理三世6日舉行加冕大典，倫敦警察局在典禮前沒收反王組織「共和」的抗議告示牌，並拘捕數名該組織成員。（Getty Images）

英國國王查理三世6日舉行加冕大典，倫敦警察廳在典禮開始前拘捕了6名反王組織「共和」（Republic）的成員。警方表示，該組織計畫在國王前往加冕的路上舉行示威活動。

共和表示，警方在加冕儀式開始前就沒收了它們數百張抗議牌，包含寫有「不是我王」（Not my king）的標語。遭捕人士包括共和負責人史密斯（Graham Smith），在倫敦特拉法加廣場上有人大喊「釋放史密斯」，也有民眾揮舞英國國旗並回喊「神祐君王」。

一名共和成員表示，警方未說明拘捕共和成員的理由，也沒有透露拘留地點。這起拘捕案遭國際非政府組織「人權觀察」（HRW）發文譴責，並稱其「十分令人擔心」。人權觀察英國分部負責人艾默德（Yasmine Ahmed）在聲明中表示「還以為這種情形只見於莫斯科」，並指出「和平示威是人民要求掌權者為權力負責的一種方式，而近來英國政府似乎愈來愈打壓這些活動。」

根據「歐洲共和運動聯盟」（AERM）上傳的一段影片，該組織成員問警官遭捕人士將被帶往何處，得到的回應是：「他們被捕了。就這樣」，然後警官便離開現場。共和在這段推文下證實成員遭捕、抗議牌遭沒收，並問「這就是民主嗎？」

倫敦大都會警察局在推特上發文表示，警方在倫敦市中心的「重大警察行動」中逮捕了數名「企圖製造社會動亂的可疑人士」。

英國 警察 大都會

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