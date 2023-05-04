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康乃爾學者白潔曦：連中國都不相信它能取代美國

編譯季晶晶／綜合外電
康乃爾大學教授白潔曦撰文指出，連中國都不相信它能取代美國。（美聯社）
康乃爾大學教授白潔曦撰文指出，連中國都不相信它能取代美國。（美聯社）

美國華府逐漸形成一種看法，中國試圖取代美國成為世界主導力量並重塑國際體系。康乃爾大學教授白潔曦（Jessica Chen Weiss）在紐約時報撰稿指出，北京加強軍力、推動有爭議領土主張、與俄羅斯合作，加劇了此一憂慮，不過，這種表現有一部分出自中國領導階層擔心共黨政權垮台的不安全感，可能連他們自己都不相信中國能取代美國。

白潔曦提到，美國的擔憂往往集中在中國可能攻擊台灣的合理恐懼。但儘管中國屢次軍演想阻止台獨，許多專家仍然認為，北京更願意通過非戰爭方式實現「和平統一」的長期目標，因為啟戰不見得能勝，還要面臨國際制裁和供應鏈中斷問題，這會在經濟和政治上造成毀滅性打擊，危及共黨政權安全。

擷取共產黨宣傳話術來評估中國可能忽視言論和現實之間的差距，白潔曦提醒，意識形態是可塑的，中國過去數十年也不斷調整。它的經濟如今靠資本主義運行，高度仰賴進入世界市場的機會。她引述以務實觀點出名的中國經濟學家姚洋的說法：「連我們都不太相信自己說的話。我們的目標不是打敗自由主義，而是能說我們擁有的可以和你們的一樣好。」

面對經濟逆風和人口萎縮，中國能否達成超越美國成全球最大經濟體的目標都愈來愈令人懷疑，更別提其他全球領導地位的指標。中國學者黃仁偉說，「美國要遏制中國不可能，中國要速超美國也不可能」。

白潔曦支持美國繼續阻止和防範中國更具威脅性的行為，包括強化台灣抵抗脅迫的能力，但也主張，美國不要被恐懼引導而過度打壓，讓北京強硬派認定美國充滿敵意、唯一能做的回應是削弱美國，導致衝突而兩敗俱傷。

北京 紐約時報 供應鏈

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